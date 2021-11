Las tarifas de electricidad se mantendrían en el verano; la suba quedaría para abril

Durante la temporada estival se produce el mayor consumo de electricidad. El alza de tarifas se empezará a sentir después del verano. El Gobierno garantizó a distribuidoras de electricidad que hasta abril próximo no les cobrará un precio mayor en concepto de generación, por lo que las tarifas se mantendrán al menos hasta marzo. Con esa decisión, que se publicó en el Boletín Oficial, Edesur, Edenor y Edelap no tendrían motivo para trasladarle ninguna corrección tarifaria a sus clientes residenciales. El costo de generación representa hasta 40% de la factura y en una boleta de $500 de un hogar en Capital y el conurbano (AMBA), equivale a unos $200, mientras el resto es el margen de la distribuidora e impuestos. Actualmente el costo de generación de un Mwh (la unidad de medida) es de $6.333, y de ese total la parte que las distribuidoras le pueden pasar a sus clientes es $900, mientras que de la suma restante se hace cargo el Estado a través de subsidios. La cotización oficial del dólar incide en la ecuación y en febrero, cuando el dólar esté en un estimado de $114, el costo por Mwh ascenderá a $7.537, mientras en abril, en un escenario de dólar oficial a $121, superará los $8.000. La diferencia entre lo que pagan los clientes y los costos reales se saldará a través de subsidios de Cammesa, la empresa mayorista del sistema eléctrico con control estatal. Lo que pagan los clientes por la electricidad en sus boletas no llega a cubrir ni un 30% del costo. El gobierno en la ley de presupuesto para el año próximo indicó que se buscará que la "cobertura" sobre los costos llegue al 43%, lo que implicará un aumento para las tarifas actuales después de abril del año próximo. En 2015, antes del cambio de Gobierno, las tarifas sólo cubrían un 15% de los costos, pero los sucesivos aumentos de la administración de Mauricio Macri llevaron a que llegarán a tener más de un 80% de cobertura sobre las tarifas, diferencia que recayó sobre los clientes.

El gobierno en la ley de presupuesto para el año próximo indicó que se buscará que la "cobertura" sobre los costos llegue al 43%