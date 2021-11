Breves: Deportivas

CON EL PIE DERECHO Diego Schwartzman debutó con victoria en el Masters 1000 de Paris: ayer superó 7-6, 5-7 y 6-2 al australiano John Millman. En segunda ronda, el Peque se medirá con el estadounidense Marcos Giron, quien este martes sorprendió a su compatriota Francis Tiafoe, quien justamente había eliminado al argentino la semana pasada en el ATP 500 de Viena. El otro argentino que participaba del main draw de Paris era Federico Delbonis, quien cayó sin atenuantes (6-2 y 6-1) ante el británico Cameron Norrie y sufrió su décima derrota consecutiva.



DOS PROMESAS A MILAN El ATP Next Gen Finals es el Masters Sub 21 y se disputa en Milan. La semana pasada, Juan Manuel Cerúndolo (19 años) se convirtió en el primer argentino que se clasifica a este certamen que se viene disputando desde 2017. Y ayer se confirmó, por la baja del estadounidense Jenson Brooksby, que también tendrá su lugar Sebastián Báez (20), ganador de cinco títulos Challenger esta temporada. WTA: ARGENTINA OPEN Esta semana, el Buenos Aires Lawn Tennis Club es escenario del Argentina Open femenino, el primer torneo WTA que se juega en el país desde 1987. Y sin Nadia Podoroska (ausente por lesión), la mejor noticia para las tenistas nacionales llegó con la victoria de Solana Sierra (17 años; 13ª en el ranking mundial juvenil), quien avanzó a segunda ronda tras vencer a su compatriota Sol Faga (17) por 6-2 y 6-3. Ayer perdió María Lourdes Carlé y anteriormente habían caído Sofía Luini, Julieta Estable, Jazmín Ortenzi y Luciana Moyano. Hoy debutarán Martina Capurro Taborda y Victoria Bossio, buscando sumarse a la segunda ronda en la que ya se encuentra Sierra. NBA: MUY POCO Los argentinos que participan de la NBA tuvieron escaso protagonismo en la noche del lunes. El cordobés Facundo Campazzo sumó 2 puntos y un rebote en los 16 minutos que disputó durante la derrota de Denver Nuggets ante Memphis Grizzlies por 106 a 97. Por su parte, Leandro Bolmaro ingresó apenas un minuto y con el partido liquidado en la dura caída de Minnesota Timberwolves ante Orlando Magic por 115 a 97. Mientras Gabriel Deck no jugó en Oklahoma City Thunder (perdió con Los Angeles Clippers) debido a una molestia en el talón. ARRANCÓ LA LIGA Anoche se puso en marcha una nueva edición de la Liga Nacional de Básquet y San Lorenzo derrotó 86-78 como visitante a Riachuelo de La Rioja con 18 puntos de Lucas Pérez. Hoy jugarán: Obras Sanitarias vs Regatas Corrientes, Platense vs San Martín de Corrientes, Peñarol de Mar del Plata vs Oberá de Misiones y Quimsa vs Unión de Santa Fe TC: WERNER SE ESCAPÓ Tras su victoria en la final disputada en Viedma (cuarta de la temporada para él), Mariano Werner (Ford) extendió el liderazgo que había asumido tras lograr la pole position: el entrerriano, vigente campeón del Turismo Carretera, suma ahora 120 puntos en la Copa de Oro. Por detrás se ubican Agustín Canapino (Chevrolet), con 106,5 unidades; y Facundo Ardusso (Chevrolet), con 103.