HOY: BOCA VS ARGENTINOS Esta noche se disputará la primera semifinal de la Copa Argentina: desde las 21.10 horas, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca Juniors se medirá frente a Argentinos Juniors por un boleto a la final de este certamen que otorga un pasaje a la próxima Copa Libertadores (transmite TyC Sports). La otra semifinal la jugarán Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza el próximo viernes 12 de noviembre.



GANÓ ALVARADO En el cierre de la 32ª fecha de la Zona A de la Primera Nacional, Alvarado de Mar del Plata venció 2-0 como visitante a Chacarita y desplazó a Atlanta del octavo puesto. Así, el elenco de "La Feliz" acentúa sus posibilidades de clasificar a la próxima Copa Argentina. DOBLETE DE DYBALA En la cuarta fecha de la fase de grupos de la Champions League, el cordobés Paulo Dybala marcó por duplicado en la victoria de Juventus, que venció 4-2 a Zenit, se mantuvo con puntaje ideal en el Grupo H y se clasificó para los Octavos de Final. También gritó Lucas Ocampos, aunque Sevilla perdió 2-1 con Lille como local y quedó último en el Grupo G. El otro equipo que ya selló su boleto a Octavos de Final fue Bayern Munich, que goleó 5-2 a Benfica, sigue perfecto en la competencia y, de paso, le dio una mano a Barcelona, que le ganó 1-0 a Dinamo Kiev y trepó al segundo puesto del Grupo E. Otro hecho destacado de la jornada de ayer fue el doblete de Cristiano Ronaldo, quien salvó al Manchester United de caer ante Atalanta: con el empate 2-2, los Diablos Rojos siguen en lo más alto del Grupo F, aunque ahora con la misma cantidad de puntos que Villarreal. PSG, SIN MESSI Hoy, en el cierre de la cuarta fecha de la Champions League, Paris Saint Germain visitará a Leipzig, pero lo hará sin Lionel Messi: padece una "molestia en los isquiotibiales de la pierna izquierda", informó el club, que también agregó que sufre "dolores en la rodilla tras una contusión", situación derivada de la fuerte patada que recibió jugando contra Venezuela con la Selección Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Igualmente, PSG tiene margen en la Champions: si hoy empata y Manchester City derrota a Brujas como local, ambos equipos quedarán clasificados a Octavos. En la jornada de hoy también jugarán: Milan vs Porto, Real Madrid vs Shakhtar, Borussia Dortmund vs Ajax, Liverpool vs Atlético Madrid, Sheriff vs Inter y Sporting Lisboa vs Besiktas. KUN, TRES MESES OUT Luego que se confirmara que padece una arritmia, ayer se conoció que Sergio Agüero deberá estar al menos tres meses sin jugar mientras realiza un procedimiento diagnóstico y terapéutico, según informó Barcelona, tras los estudios que se le realizaron al Kun por la afección que lo obligó a salir reemplazado durante el primer tiempo del partido frente a Alavés del pasado sábado. "Estoy bien y con mucho ánimo para afrontar el proceso de recuperación. Quiero agradecerles a todos por tantísimos mensajes de apoyo y de cariño que hacen que mi corazón sea hoy más fuerte", escribió el delantero en sus redes sociales. DT HERIDO DE BALA Mauricio Romero, entrenador de Ferro de General Pico, resultó herido de bala al recibir un disparo que lo alcanzó en la axila izquierda durante el partido que su equipo disputaba frente a Huracán Las Heras de Mendoza por el Federal A. El exjugador de Lanús, Colón y varios clubes mexicanos, fue en el marco de una balacera que se desató entre miembros de la barra del conjunto mendocino en pleno encuentro.