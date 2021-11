El entrenador Gustavo Hereñú presentará cuatro botes en Villa Constitución: Cuádruple Par Senior Masculino, Cuatro Sin Senior Masculino, Dos Sin Senior Masculino y Cuádruple Par Junior Masculino. La acción del CAR 2021 comenzará este viernes. Después de no realizarse en 2020 por la pandemia, el Campeonato Argentino de Remo (CAR) se volverá a disputar este viernes, sábado y domingo en el Club Náutico Villa Constitución. A diferencia de otros años, en los que se desarrolló en la Pista Nacional de Remo y Canotaje de Tigre, ésta será la primera vez que se realice en el club santafesino, que fue elegido por la Asociación Argentina de Remeros Aficionados (A.A.R.A.) por las condiciones naturales de la pista y las instalaciones de la institución. Esta noticia fue recibida positivamente por el entrenador del equipo oficial del CBC, Gustavo Hereñú, quien ya había tomado la decisión de no competir en Tigre por las desfavorables condiciones de la pista: "Para mí es un acierto que se haya llevado el campeonato a Villa Constitución porque tiene una pista muy buena. Es recta, está reparada y dentro de un canal de acceso a puerto así que tiene un ancho suficiente", explicó. A su vez, Joel Romero, campeón panamericano en Lima 2019, coincidió en que el cambio de sede es positivo: "Para mí es un paso enorme porque nunca habíamos salido de Tigre", marcó. A pesar de que el CBC no compite en dicho lugar, Romero continúa remando en sus aguas dado que la mayoría de las veces concentra allí con el Equipo Nacional. Por ello, conoce de primera mano las complicaciones que presenta la pista que, entre otros problemas, ha provocado en varias ocasiones que un remero se descompusiera, ha dificultado el entrenamiento del bote completo, y que, dependiendo el día, ha impedido desarrollar evaluaciones de 2.000 metros. "No sólo por las regatas, sino que también es un paso grande a nivel Selección, para que la concentración se empiece a mover a Villa Constitución en este caso", agregó Joel. El equipo Celeste que competirá en el CAR 2021 los días sábado y domingo presentará las siguientes tripulaciones: Cuatro Sin Senior Masculino: Joel Romero, Rubén Geuna, Tobías Viera Veneziani y Josué Viera Veneziani. Dos Sin Senior Masculino: Joel Romero y Rubén Geuna. Cuádruple par junior Masculino: Juan Ignacio Paredes, Tobías Viera Veneziani, Santiago Geretto y Tomás Alonso. Cuádruple par senior Masculino: Joel Romero, Rubén Geuna, Gregorio Zanini y Josué Viera Veneziani. Los remeros se encuentran motivados y determinados a conseguir su lugar en el podio luego de atravesar meses desafiantes, marcados por la incertidumbre que provocó la pandemia de coronavirus. Durante ese tiempo, en el que no se podía entrenar en el río, los Celestes se mantuvieron activos en el remoergometro, que Hereñú les acercó a sus casas y siguiendo los entrenamientos que les enviaba. Salvo Tomás Alonso que, por ese entonces, todavía integraba el equipo promocional y seguía los entrenamientos de Marilú Perea. Posteriormente, cuando se habilitó, también sumaron salidas a correr. Hasta que finalmente pudieron volver a remar: primero en singles y luego en grupo. "Era muy distinto, ya que, teníamos los cuatro técnicas distintas. Pero después nos fuimos acoplando a una sola técnica", marcó Juan Ignacio Paredes, quien será parte del Cuádruple Par Junior. Por su parte, Joel Romero se encontraba concentrando con miras al Sudamericano y al Mundial cuando empezó la pandemia. Por eso, además de entrenar con el remoergometro en su casa, estuvo habilitado para ir al gimnasio del club y le hacían controles diarios. Luego, en agosto, fue citado para armar un bote para el Preolímpico y fue habilitado para retornar al río, aunque, finalmente, dichos eventos deportivos fueron suspendidos. Tras el extenso parate, la primera regata en la que compitieron Alonso, Geretto, Paredes, T. Viera Veneziani, Zanini y Romero fue en la Regata Oficial de la Comisión de Remo Internacional del Litoral (CRIL) Nº 246, en Villa Constitución. En la misma lograron tres victorias y un podio. "Fue algo bastante lindo poder volver a sentir esa adrenalina de estar en el agua: la partida, tener otros botes al lado y querer ganarles sí o sí. Estuvo muy bueno", recordó Zanini. En tanto que Geuna y J. Viera Veneziani volvieron a competir en la 56º Regata Oficial en Laguna de los Padres, en Mar del Plata, lugar en el que el Cuádruple par senior (integrado también por Romero y Zanini) se quedó con el 2º puesto. "Estaba con mucha ansiedad y con ganas de volver. La verdad que no fuimos con muchas expectativas, pero nos fue bastante bien" manifestó Viera Veneziani. Este será el primer Campeonato Argentino de Tomás Alonso, Santiago Geretto y Juan Ignacio Paredes, mientras que, para Tobías Viera Veneziani, será el segundo debido a que compitió en el CAR 2019. "Estamos seguros y esperamos ganarlo. Siempre tratamos todos de dar todo", aseguró Alonso. "Estuvimos entrenando a full y vamos a buscar el primer puesto", añadió Geretto. "Nos estuvimos preparando bastante bien, trabajamos mucho en equipo y estuvimos esforzándonos mucho durante todo el año", concluyó Tobías. En cambio, Gregorio Zanini, Rubén Geuna, Josué Viera Veneziani y Joel Romero ya han competido años anteriores. Así, los remeros incrementaron las horas de entrenamiento enfocados en conquistar títulos: "Tenemos fe de que, por lo menos, en las tres [pruebas] vamos a poder a hacer podio. Ojalá se pueda y vamos a ver si podemos rescatar algún primer puesto", señaló Geuna. Por otro lado, el Dos Sin Senior representará un desafío para el campeón panamericano que competirá, junto a Geuna contra compañeros de la Selección que lo acompañarán en el Sudamericano próximo a realizarse en Paraguay. "Para el Campeonato Argentino quería presentarme en Dos Sin, que es uno de los botes más difíciles, y quería demostrarle a los entrenadores de la Selección y a mí mismo que tengo la capacidad de remar otro bote distinto al Single", explicó Romero. Finalmente, consultado acerca de lo que espera del Campeonato Argentino, el entrenador Gustavo Hereñú remarcó: "Desde ya, espero que todos los botes ganen, pero más que nada que los chicos nuevos puedan sumar experiencia. También ver si resultaron las modificaciones que hicimos de las tripulaciones y ver cómo resultó el trabajo de todo el año". Así, con las cartas ya echadas sobre la mesa, el equipo oficial del Campana Boat Club pone rumbo a Villa Constitución, donde lo espera ni más ni menos que un nuevo Campeonato Argentino, el primero pos pandemia.

Geuna, Viera Veneziani, Romero y Zanini competirán en Cuádruple par senior





Tobías Viera Veneziani, Juan Ignacio Paredes, Tomás Alonso y Santiago Geretto integran el Cuádruple par junior.