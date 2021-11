Condenaron a 30 años de prisión al homicida de Juan Manuel Macedo

El hecho ocurrió en 2017, en Zárate. El fallo del Tribunal 1 incluye otros cuatro hechos delictivos cometidos por el condenado. Guillermo Miguel Guehenneuf, Federico Daniel Martinengo y Javier Alfredo Romañuk, Jueces integrantes del Tribunal en lo Criminal del Departamento Judicial Zárate-Campana, condenaron a 30 años de prisión a Marcos Mercuri (34) por el homicidio simple de Juan Manuel Macedo en ocasión de robo; y otros 4 robos agravados por el uso de arma, todos hechos ocurridos en Zárate los días 2 de febrero, 5 y 17 de marzo de 2017. El homicidio de Macedo tuvo lugar en la madrugada del 17 de marzo de 2017. El joven asesinado en ese entonces tenía 27 años, cuando fue abordado por un delincuente que tenía en su poder un arma blanca, mientras caminaba junto a su novia y una amiga hacia su automóvil que se encontraba estacionado en calle 19 de Marzo, entre Ameghino y Rómulo Noya, pleno centro de Zárate. En el momento en que Macedo se disponía a subir a su automóvil, Marcos Mercuri lo interceptó con fines de robo y, casi sin mediar palabra, le asestó una puñalada en el corazón que lo dejó malherido. Posteriormente trasladado de urgencia hacia el Hospital Zonal Virgen del Carmen, donde fue intervenido quirúrgicamente, pero no sobrevivió. El triste caso, fue el puntapié para que otras víctimas reconocieran a Mercuri como el autor de otros hechos delictivos que también fueron contemplados por el Fiscal de Juicio Alejandro Yrigoyen. "Vemos que en todos los acontecimientos el agresor escoge la misma logística delictiva, realiza un reconocimiento general de la zona en la que va a atacar, se moviliza en moto, la que, una vez decidido a ejecutar su plan criminal, estaciona a escasos metros de donde se encuentran sus futuras víctimas, a las que acecha, generalmente de improviso, portando siempre armas en su poder, en casi todos los casos un cuchillo, y sino un arma de fuego, balbucea, realiza manifestaciones que en ocasiones las personas no logran comprender, pero con el claro y único objetivo de hacerse de sus pertenencias, trátese de bolsos, carteras, celulares, billeteras, para acto seguido raudamente emprender su huida, no sin antes lastimar a los dueños de dichos elementos" señalaron los jueces en el escrito de 56 páginas.

JUAN MANUEL MACEDO TENIA 27 AÑOS, TRABAJABA Y ESTUDIABA CUANDO FUE ASESINADO