Hoy continúa la campaña solidaria "Donás Sangre, Donás Vida"

Los interesados en participar pueden acercarse al Club Ciudad de Campana en el horario de 8 a 14. No hace falta guardar ayuno. Las hermanas González son de Río Luján. Ayer por la mañana tomaron dos colectivos para llegar hasta el club Ciudad de Campana y donar sangre. "Soy estudiante de enfermería, y sé lo importante que es tener sangre disponible en los hospitales para dar respuesta en cualquier emergencia", señala Luciana (23) quien convenció a Daniela (25) para que se sume a la cruzada: "En mi caso es la primera vez que vengo y está bueno poder ayudar a los demás. Es un ratito… tardamos más tomando el desayuno que te regalan que en que nos sacaran sangre". Ayer fue la primera jornada y hoy será la segunda de la trigésimo primera edición de la campaña "Donás sangre, donás vida" promovida por Axion Energy y Pan American Energy en coordinación con la Municipalidad de Campana y el Ministerio de Salud de la Provincia. Los voluntarios que quieran sumarse, lo pueden hacer de 8 a 14 y, como es habitual, recibirán un desayuno y un obsequio. En este sentido, vale volver a aclarar que no es necesario guardar ayuno antes de la donación. Ayer fueron más de 100 campanenses que se sumaron a la campaña solidaria y hoy se esperan a otros tantos: "La motivación en mi caso es ayudar a otros, salvar vidas como dice el slogan de la campaña. Sabiendo que estoy bien y que puedo, me sumé. Yo he donado sangre, pero siempre en casos donde estaban involucrados familiares o conocidos… Si alguno está dudando en venir a donar sangre, le digo que se anime, porque nunca se sabe si uno mismo o un familiar lo va a necesitar. Aparte fluye muy rápido todo, está muy bien organizado, y son 15 minutos, media hora como mucho", señaló Marisol Montero (38) quien es Trabajadora Social. "Estas jornadas son muy especiales, por un lado, Axion Energy está colaborando con el Servicio de Hematología del hospital municipal y el de la Provincia; pero también sentimos que volvemos un poco a la normalidad y no estamos tan condicionados por la pandemia… Por eso invitamos a todos los vecinos a acercarse al club y hacer su contribución", comentó Roberto Dabusti, Gerente de Responsabilidad Social de Axion Energy, y agregó: "La sangre siempre es un recurso escaso, siempre necesaria para salvar vidas. Con la pandemia bajó mucho el número de donantes, por eso entiendo que esta edición de la campaña es particularmente bienvenida por el sistema sanitario local y provincial".

Los interesados en participar pueden acercarse al Club Ciudad de Campana de 8 a 14 horas.





"Es un ratito… tardamos más tomando el desayuno que te regalan que en que nos sacaran sangre", señalaron las hermanas Luciana y Daniela González.





"Entiendo que esta edición de la campaña es particularmente bienvenida", señaló Roberto Dabusti de Axion Energy, en la foto dialogando con el Intendente Sebastián Abella, la Secretaria de Salud Cecilia Acciardi y la Secretaria de Desarrollo Elisa Abella.





"La motivación en mi caso es ayudar a otros, salvar vidas como dice el slogan", dijo Marisol Montero.