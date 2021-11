Las Finales vuelven a ser presenciales en "La Feliz". Casi 50 deportistas de nuestra ciudad estarán presentes y competirán por medallas. Viajarán durante la madrugada de este viernes. Este viernes comienzan las Finales de los Juegos Bonaerenses 2021 en la ciudad de Mar del Plata, que vuelve a recibir esta tradicional competencia provincial después de la pausa del año pasado por la pandemia de coronavirus. "La Feliz" congregará a 10 mil participantes de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires y la actividad se extenderá hasta el martes 9 de noviembre. La Subsecretaría de Deportes, dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es la cartera que se encarga de la organización de este evento, que transcurre desde marzo de este año y que contó con más de 100.000 participantes de los 135 municipios de la provincia. Por la situación sanitaria que se atravesaba en febrero de este año, cuando se definieron reglamentos y modalidades de competición, se decidió que los adultos mayores y las personas con discapacidad (categorías históricas de los Juegos Bonaerenses) compitan de manera virtual, al ser considerados por las autoridades sanitarias personas de riesgo ante el Covid-19. En ese marco, las personas con discapacidad (2.211 inscriptos) y adultos mayores (2,703) ya completaron su participación. Y sucedió una situación similar con otras disciplinas, como el Taekwondo (ver aparte). Por nuestra ciudad, casi 50 deportistas viajarán en la madrugada de este viernes con destino a Mar del Plata. El 60% de ellos clasificaron en Atletismo, disciplina que históricamente la ha aportado grandes resultados a Campana. Y habrá ocho representantes locales en la categoría Universitarios, que hace su estreno este año. La lista completa de participantes de nuestra ciudad es la siguiente: -Atletismo Sub 14: Delfina Antúnez (Lanzamiento de Disco y Posta 5x80), Paloma Díaz, Julián Furchi (Lanzamiento de Bala), Felipe Kauffman (2.000 metros), Angelina Muga (800m con vallas y Posta 5x80), Pilar Olmos (2.000 metros), Abril Orlando (Lanzamiento de Martillo), Sofía Peña (2.000 metros marcha y Posta 5x80), Ignacio Rastelli (150 metros), Lola Torres Carfagno (Salto en Alto y Posta 5x80), Manuel Vilela (Lanzamiento de Jabalina), David Vilela (100m con vallas) y María Tarelli (1.200 metros). -Atletismo Sub 16: Benjamín Albornoz (Salto Triple), Félix Arredondo (Salto en Largo), Simon Caffaro (110 metros con vallas), Sofía Carmona (Posta 4x100), Tamara Conti (100m con vallas y Posta 4x100), Ariana Gómez (Salto en Largo y Posta 4x100), Aylen Hernandorena (Salto Triple y Posta 4x100), Martina Melizza (Lanzamiento de Martillo) y Joel Rodríguez (Lanzamiento de Bala). -Atletismo Sub 18: Bianca Amante (1.500 metros), Yazmin Arapey (Posta 4x100), Daiana Conti (Posta 4x100), Milton De Olivera (Lanzamiento de Disco), Lucas Figueroa (Salto en Alto), Iara López (Posta 4x100), Malena Rodríguez (Salto en Alto y Posta 4x100), Julieta Rodríguez (Lanzamiento de Disco) y Ulice Villalba (Salto en Largo). -Ajedrez Sub 18: Lucía Rossi y Lucio Capezzuto. -Ajedrez Universitario: Andrea Varela. -Básquet 3x3 Universitario: Franco Garín, Joaquín Aguilar, Dante Díaz y Mateo Somoza. -Beach Voley Sub 14: Alexis Martra y Joaquín Garrido. -Beach Voley Sub 16: Tiziano Louyer y Julián Gotta. -Beach Voley Universitario: Juan Martín Corsaro e Ian Barranco. -Golf Sub 15: Mora Rulli -Golf Sub 18: Máximo Rulli. -Automovilismo Sub 18: Ignacio López. -Natación Universitario: Camila Prada.

EL ATLETISMO ES LA DISCIPLINA QUE MÁS FINALISTAS LE HA APORTADO A CAMPANA.