Este fin de semana, "Viví Campana en noviembre"

La Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio prepara un fin de semana cargado de actividades para disfrutar en familia de los atractivos y conocer las tradiciones de la ciudad. La ciudad se prepara para vivir un fin de semana con múltiples propuestas organizadas por la Secretaría de Desarrollo Económico del Municipio para que tanto vecinos como turistas disfruten en familia y conozcan sus atractivos y tradiciones. Bajo el título "Viví Campana en noviembre", habrá actividades al aire libre, charlas y espectáculos musicales, en la nueva costanera y plazas este sábado 6 y domingo 7 con el siguiente cronograma: SABADO 6 NUEVA COSTANERA Paseos en lancha de pasajeros privados Duración 30 minutos (a partir de las 7) Contacto Walter Digiuseppe 03489–15-548872 -Exhibición de deportes acuáticos Lugar: desde Campana Boat Club hasta el muelle municipal (Organiza CBC) Remo: 16 horas SUP: 17 horas -Fiesta del Isleño Lugar del evento: Escuela Nº 26 Río Carabela (San Fernando). Se puede almorzar en el lugar Salida de lancha desde el muelle 9 horas Para reservar lugar comunicarse de 7 a 15 al 03489-15 672481 o bien dirigirse personalmente a Castelli 333 en el mismo horario. Además, habrá una balsa disponible todo el día desde Paraná de las Palmas Otamendi (consultar tarifa) PLAZA EDUARDO COSTA -Food trucks, artesanos y música en vivo 18:30: Valentins PLAZA ESPAÑA -Exhibición de Bomberos Voluntarios de Campana (de 14 a 17). -Charlas en el Museo del Automóvil 17:30 Bomberos Voluntarios 19:30: Charla y degustación Viñedos Gamboa PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS Abierto de Miércoles a domingo de 11 a 17

El evento invita a disfrutar de la ciudad y sus tradiciones.



DOMINGO 7 NUEVA COSTANERA -Paseos en lancha de pasajeros privados Duración: 30 minutos (a partir de las 7) Contacto: Walter Digiuseppe 03489 – 15 548872 -Exhibición de deportes acuáticos Lugar: desde Campana Boat Club hasta el muelle municipal (organiza CBC) Remo: 16 horas SUP: 17 horas Foto final con SUP y canotaje en el muelle, 17:45 horas PLAZA EDUARDO COSTA -Food trucks, artesanos y música en vivo 18:30: Lautaro Madelón 19:30: Energy PLAZA 1º DE MAYO A partir de las 15, Celebración del Día de la Tradición con danzas, centros tradicionalistas, y emprendedores (feria de artesanos). PLAZA ESPAÑA - Exhibición de Bomberos Voluntarios de Campana (de 14 a 17). -Charlas en el Museo del Automóvil 17 horas: Charla y degustación Gin de los Pantanos 18 horas: Charla de Firpo sobre su recorrido al mundo en moto 19 horas: Charla y degustación somellier de vinos CIRCUITO RURAL -Viñedo Gamboa Abierto al público de 12 a 17 www.bodegagamboa.com.ar -La Herradura Sábados y domingos de 10 a 17 Informes y reservas (011)3441 7736 www.campolaherradura.com.ar PARQUE NACIONAL CIERVO DE LOS PANTANOS Abierto de miércoles a domingo de 11 a 17

Las actividades se realizarán en la nueva costanera y plazas de la ciudad.





Se viene un fin de semana cargado de actividades para disfrutar en familia.