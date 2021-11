» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Vamos con Vos:

Así lo afirmaron Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari. Los candidatos a concejales por Vamos con Vos, aseguran que en nuestra ciudad "no hay contención por parte de la Municipalidad para facilitar el desplazamiento cotidiano de las personas discapacitadas, ni políticas dirigidas a mejorar la situación en el futuro". Hace meses, una vecina del barrio Del Pino solicita que el municipio repare y señalice correctamente la calle frente a su casa, así como la limpieza correspondiente para que el transporte escolar pueda acercarse hasta el cordón. "Se junta mucho verdín porque la Municipalidad no limpia", señaló la mujer, agregando que es constante el riesgo de golpearse cada vez que llega el bus. Tras visitar el lugar, Octavio ´Chiche´ Lagar propuso que "desde la Municipalidad, se debería contener a las personas con discapacidad, tratando de que vivan en un lugar acogedor conforme a sus necesidades", y que, para tal fin, "también correspondería que se realicen visitas periódicas a sus hogares; además de apoyarlas para que puedan cubrir sus necesidades básicas. Las familias que tienen a su cargo una persona discapacitada deberían contar con más apoyo del municipio, y que este lleve un registro de los menores de 18 años acompañado de una descripción de las patologías que tienen, para poder otorgarle el tipo de asistencia acorde. Este trabajo se podría llevar adelante junto con las organizaciones privadas articulando con el APID, por ejemplo". Por su parte, la segunda candidata por el Frente Vamos con Vos, Noemí ´Katty´ Altimari, agregó: "Más allá de los casos reclamados puntualmente como también lo hicimos con Enzo, planteamos la necesidad de que se desarrolle una política de discapacidad orientada a la asistencia, la contención, la salud y el empleo". La referente consideró, además, que para dicho fin "sería importante que se lleve a cabo un relevamiento de la población con discapacidad, para diferenciar patologías teniendo en cuenta sexo, edad, cobertura social y otros factores que permitirían determinar acciones concretas orientadas a dirimir distintas problemáticas, y haciendo más eficiente la asistencia del Estado Municipal. Asimismo, dicho establecimiento debería impulsar la creación del Consejo Municipal de Inclusión Social". Finalmente, ambos candidatos revelaron que "Debido a que no son escuchados por el municipio, los vecinos buscan hacerse eco en nosotros para ver si de alguna manera pueden hallar una solución a los problemas que tienen. Esto deja a las claras la inacción de los representantes municipales ante los problemas que tienen los ciudadanos", y enfatizaron: "Al Intendente y los concejales de Juntos les molesta nuestra postura, porque hacemos notar todas las falencias en su administración, y la gente nos usa como portavoz para buscar resolución a sus reclamos".

