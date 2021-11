Farmacéuticos de la región le dieron 10 días a Osde para normalizar la cobertura de medicamentos críticos.

Se reunieron ayer en Zárate. Instaron a la obra social a garantizar la entrega en todas las farmacias y con los descuentos acordados de anticonceptivos e insumos para pacientes diabéticos. Los farmacéuticos del norte de la provincia de Buenos Aires emplazaron a Osde a normalizar la entrega de algunos medicamentos críticos, con la advertencia de dejar de venderlos con los descuentos convenidos. Así lo comunicó este miércoles María Isabel Reinoso, presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires (Colfarma) y de la Confederación Farmacéutica Argentina, quien encabezó el cónclave de profesionales que se llevó a cabo ayer por la mañana en la vecina ciudad de Zárate. En la sede del colegio local se congregaron representantes de las filiales de Pergamino, Baradero, Campana, Zárate, Junín y San Nicolás con el objetivo de fijar y hacer pública una postura frente a los "aspectos comerciales" que Osde "quiere imponer por encima de la salud y el servicio que vienen brindando las farmacias de toda la región". "Desde hace unos días atrás que los farmacéuticos y los pacientes que tiene Osde como obra social ven vulnerados sus derechos. Osde implementó una metodología de atención a los pacientes que no solo viola las leyes sanitarias sino que impone aspectos comerciales por encima de la salud y el servicio que vienen brindando las farmacias de toda la región", comenzó explicando Reinoso en rueda de prensa Las nuevas condiciones de prestación afectan al menos dos abanicos de medicamentos críticos como son los anticonceptivos y los destinados a pacientes diabéticos (insulina y tiras reactivas). La obra social estaría decidiendo de qué manera sus afiliados acceden a estos productos, cortándoles la posibilidad de elegir a su prestador farmacéutico. Reinoso instó "a que Osde, como empresa de medicina privada y en un contexto de pandemia, donde creo que está demostrado el esfuerzo que hicieron los farmacéuticos de toda la región y de la República Argentina, deponga o cese de hacer estas maniobras comerciales". "Si esto no sucede, en los próximos días lamentablemente los pacientes de Osde van a poder contar con los medicamentos -porque ninguno de los farmacéuticos va a dejar sin medicamentos- pero no con las coberturas que tenían. Lamentamos que siendo una prepaga de esta envergadura haga que el hilo se corte por lo más fino, que es el prestador", sostuvo Reynoso. Este martes Andrea Giobellini, titular del colegio Campana, había adelantado a La Auténtica Defensa sobre la problemática y el malestar de los farmacéuticos, lo que podía llevar a inconvenientes con la cobertura de Osde. "Me parece que acá hay una falta de respeto hacia los prestadores, no solamente hacia los farmacéuticos sino también a lo médicos, a los bioquímicos, a los kinesiólogos, que somos quienes estamos permanentemente al lado del paciente, en nuestro caso procurando que pueda tener tratamiento en tiempo y forma adecuada", comentó ayer Reinoso. Y añadió: "Pretenden que las farmacias sean un correo, donde se llevan un bulto a paquete cerrado y sin receta se le entregue al paciente el medicamento que prepara un tercero ajeno a lo que es la farmacia. Como todos saben, la farmacia tiene responsabilidades civiles, penales, sanitarias, y nos parece que estas prácticas, lejos de favorecer el acceso al medicamento en un contexto tan difícil, son totalmente inoportunas". "Velamos también por la libre elección del prestador: cada paciente con obra social debe tener la libertad de elegir la farmacia y el médico, y no que se los mande y sobre todo haciéndolos peregrinar kilómetros en la zona norte de la provincia en busca de un medicamento, porque el gasto de bolsillo que tiene también hay que tenerlo en cuenta", manifestó la colegiada. En ese sentido, Marcelo Parada, presidente del Colegio de Zárate, precisó que las condiciones comerciales impuestas por Osde empezaron "a partir del mes de octubre" y cuestionó que "se están en este momento entregando insulina y tiras reactiva por correo a los pacientes diabéticos", lo que "para una obra social es inadmisible". "Osde está violando todas las leyes vigentes", denunció el profesional, quien indicó que se están teniendo conversaciones con la Superintendencia de Servicio Sociales "para que la comercialización se haga correctamente".

Farmacéuticos de la región le dieron 10 días a Osde para normalizar la cobertura de medicamentos críticos.