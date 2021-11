» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Bayer firmó convenio con IRAM









La compañía, que es la primera empresa semillera en contar con el 100% de las labores de su producción de semillas certificadas con la norma IRAM 14.130, ahora da un paso más invitando a sus clientes a certificar su producción (aplicaciones, siembra y cosecha). Los productores que se sumen al programa podrán duplicar sus puntos al comprar productos para la protección de cultivos en el programa Impulso Bayer, recientemente lanzado. "Desde Bayer entendemos que solo hay una forma de hacer Agricultura, y es con las Buenas Prácticas Agrícolas y con una visión Sustentable", aseguró Juan Farinati, Director de la División Crop Science y CEO para Bayer en Argentina y Cono Sur. Explicó que desde hace unos años la compañía inició el proceso de certificación para los procesos de producción de semillas de la mano de IRAM, y que desde el año pasado Bayer cuenta con el 100% de su producción de semilla certificada, lo que es un hito en el país, ya que es la primer compañía semillera que certifica las labores para producción de semilla bajo la norma IRAM 14.130 de Buenas Prácticas agrícolas. "Ahora damos un paso más desafiante aún, ya que queremos extender la posibilidad de contar con esta certificación para nuestros clientes. Queremos mostrar que valoramos que las cosas se hagan bien y queremos colaborar en este proceso junto a ellos", dijo. Esta colaboración entre IRAM y Bayer se basa en los objetivos de ambas partes de ampliar su acción para contribuir y cooperar en el desarrollo sustentable a través de la promoción de las Buenas Prácticas Agrícolas, participar activamente en el proceso de cambio que requiere el sector agropecuario mediante actividades de difusión y sensibilización y fomentar la certificación de aplicaciones seguras a lo largo de la cadena de producción. Aquellos clientes que quieran sumarse a esta iniciativa tendrán a su disposición un Help Desk que los ayude a entender todos los procesos y tramites que se necesitan para la certificación, y podrán financiar estos servicios a través de Impulso Bayer, el nuevo programa de relacionamiento digital de Bayer con los productores creado con el objetivo de impulsarlos hacia el futuro, a través de experiencias exclusivas. Los productores realizan sus compras de productos Bayer y suman puntos que luego podrán canjear por beneficios y experiencias. Con la ayuda del Help Desk del plan YO APLICO RESPONSABLEMENTE, que cuenta con una agencia experta en la certificación de las labores de productores agropecuarios bajo la norma IRAM 14.130, los productores podrán avanzar en el proceso de certificación. Bayer por su parte, reconocerá a aquellos productores que asuman su compromiso de susten-tabilidad ligado a las Buenas Prácticas Agrícolas. Quienes decidan avanzar con la certificación IRAM podrán duplicar sus puntos en todas sus nuevas compras de Crop Protection durante todo el tiempo que estén certificados. Bayer es una empresa de Innovación y Sustentabilidad. Al igual que el programa Pro Carbono lanzado hace unas semanas, y que ofrece nuevas oportunidades a los productores argentinos que estén dispuestos a expandir su productividad y aumentar el secuestro de carbono en el suelo mediante la adopción de prácticas agrícolas sustenta-bles; el programa Yo Aplico Responsablemente forma parte de las iniciativas de Bayer Crop Science para cumplir con sus objetivos de sustentabilidad, de contar con operaciones 100% neutras en carbono para 2030, y contribuir a una reducción del 30% en las emisiones de gases de efecto invernadero en el campo para 2030. "Con todas estas iniciativas, buscamos transformar la sustentabilidad en un nuevo modelo de negocio, apoyándonos en plataformas digitales, incorporando prácticas agrícolas sustentables en pro de lograr más productividad y más sustentabilidad", aseguró Farinati. Por su parte, Raúl Amil, presidente del Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM), señaló que "la clave de esta certificación es que es una herramienta que permite mostrar que las cosas se hacen bien. Estamos muy contentos con el impulso que IRAM está tomando en la certificación de Prácticas agrícolas". Amil señaló que "como organización estamos a disposición de todos aquellos que quieran trabajar con nosotros. El camino de la sustentabilidad se esta espiralizando en el mundo y por eso es muy importante que las compañías globales encaren estas iniciativas". También explicó que parte del propósito de IRAM es ayudar a agregar valor, y ayudar a nuestros clientes a construir confianza dentro de su cadena de valor. "Estamos muy orgullosos de articular este esfuerzo conjunto que permita facilitar, mejorar y hacer más segura la vida de las personas, agregando valor a organizaciones de todo tipo y tamaño en materia de competitividad, sostenibilidad y acceso a mercados", dijo. Finalmente, Farinati destacó que, así como la innovación, la sustentabilidad y la digitalización son los pilares estratégicos de Bayer; las BPA hablan de "cómo producimos, cómo cuidamos el ambiente y a la sociedad, y cómo generamos confianza a través de operaciones seguras, estanda-rizadas y responsables. La certificación transparenta todo lo que hacemos como compañía".

La firma del convenio es en el marco del plan "Yo Aplico Responsablemente".







#Adelanto 05/11/2021 · 09:09 Hs.

Viernes 5 de Noviembre de 2021:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13230 - Edición 28 Páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D