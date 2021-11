POR ESCRITO

El ex presidente Mauricio Macri presentó un escrito de descargo ante el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, y se negó a responder preguntas en el marco de la causa por presunto espionaje a familiares de víctimas del ARA San Juan. Su abogado, Pablo Lanusse, aseguró a la salida de los tribunales de Dolores que Macri "no espió ni mandó a espiar a nadie" y responsabilizó al actual gobierno, al que calificó de "inepto", por la situación judicial del ex mandatario. "Jamás espié ni ordene espiar a alguien", resaltó Macri ante el magistrado. Lo dijo en un escrito en el que cuestionó al juez de Dolores por el "tinte político" de la causa en su contra y pidió ser sobreseído, más allá de que consideró públicamente que el magistrado ya tiene firmado su procesamiento. Antes de presentar el escrito, Macri le dijo al juez que "estaba apurado" para resolver su procesamiento antes de las elecciones del 14 de noviembre.

LEVE AUMENTO

El empleo registrado creció en agosto 0,5% con relación al mes anterior, un porcentaje equivalente a 54.600 puestos laborales, según los índices elaborados por el Ministerio de Trabajo. La cartera laboral difundió un resumen del informe de Situación y evolución del Trabajo correspondiente al octavo año del año. En agosto, la cantidad de personas con trabajo registrado en el total país alcanzó a 12.158.000. Con respecto al mismo mes del año anterior, el trabajo registrado creció 2,8% (326.900 trabajadores). En la comparación interanual, el total de personas asalariadas se expandió un 2,2% (211.600 trabajadores).

SUBASTA DEL "10"

Más de 50 objetos que pertenecieron al astro Diego Armando Maradona, entre los que se encuentran inmuebles, camisetas de todo tipo y automóviles de lujo, serán subastados en diciembre próximo, en un evento virtual que obligará a aquellos que quieran pujar a un ingreso inicial elevado. La fecha será el 19 de diciembre y aquellos que deseen quedarse con una gorra, un auto tuneado de patrullero o hasta el chalet en el barrio porteño de Villa Devoto que el exfutbolista le compró a sus padres Don Diego y Doña Tota, en la década del 80, podrán inscribirse hasta el 15 de noviembre. La firma encargada de organizar la subasta será Adrián Mercado, que ya convocó a una licitación de marcas, mientras que estará abierta a personas de la Argentina (que pagarán en pesos) y también del exterior, que lo harán en dólares o euros.

ABREN INVESTIGACIÓN

La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una investigación formal por las supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Así se definió luego de visita a Venezuela del fiscal Karim Khan, quien firmó un memorándum de entendimiento con Maduro y anticipó que avanzará en la investigación. La CPI buscará "establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma, tras la visita del fiscal del alto tribunal, Karim Khan" a Venezuela. El fiscal de la Corte Penal Internacional finalizó el examen preliminar de la situación en el país gobernado por Maduro y, tras ello, entendió que es procedente iniciar una investigación.

INCIDENTE EN EL MAR

Las fuerzas navales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán denunciaron que militares de los Estados Unidos intentaron "apoderarse de un petrolero gigantesco" en el golfo de Omán. La noticia se conoció según un reporte televisivo. Los militares señalaron que lograron evitar la incautación y trasladaron el buque hasta aguas territoriales de Irán, de acuerdo con el canal iraní Press TV. Esa televisora describió el suceso como un intento de los Estados Unidos de "robar petróleo" iraní.