Lic. Mariana Urquiza - (MP 5682) - Kinesiología Rehabilitación Vestibular

El vértigo es una sensación ilusoria de movimiento. Puede ser que nos parezca que nosotros o el entorno está girando. Esta sensación nos resulta sumamente desagradable e incluso puede inducirnos vómitos. Mayormente está causado por alteraciones en el sistema vestibular que está en la parte más interna de nuestro oído pero también puede deberse a afecciones del sistema nervioso central. En la crisis de vértigo no podemos fijar la vista, y si alguien nos mira los ojos desde cerca puede ver qué el globo ocular se mueve involuntariamente. Este movimiento se llama nistagmo. El tiempo que dura y la situación en la que se desencadena es fundamental para el correcto diagnóstico. A veces dura apenas unos segundos y es consecuencia de cambios de posición como por ejemplo al acostarnos en la cama. Y en otras ocasiones puede durar horas, cursar con vómitos a repetición e incluso requerir una internación hospitalaria. Ambas situaciones requieren la evaluación de un especialista. Quienes lo tratan son los médicos otorrinos y neuro-otologos pero es importante que la derivación esté hecha por el médico de cabecera. El vértigo es un síntoma y no un diagnóstico por sí sólo. Los médicos tratantes evaluarán la necesidad de realizar exámenes complementarios, usar o no medicación y de indicar rehabilitación vestibular si es necesario. En caso de requerir rehabilitación, es fundamental una evaluación inicial y adaptar el plan de ejercicios vestibulares a la persona. Estos pueden involucrar movimientos oculares para estabilización de la mirada, o bien actividades que busquen incrementar el equilibrio al caminar entre otras cosas. Este plan es progresivo y debe contar con el compromiso de realizar algunos ejercicios en el hogar todos los días. La mayoría de las enfermedades que cursan con vértigo son benignas y pueden tratarse. Consultar a tiempo y con el profesional adecuado puede mejorar notablemente la calidad de vida de quién lo padece.



