Alejandra Dip





Astrología Maya. Año Semilla 3. La Serpiente despertar del instinto, fuerza vital. Supervivencia. Adaptabilidad. Trabaja el contacto con lo terrenal y la materia. Día 102 del Año Solar Semilla 3. Día 18 de la luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 4 de la 15ava semana del año, semana blanca. Estamos en el Día 65 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. KIN 65 Serpiente 13 guiada por la Luna. Con esta Energía roja tan transformadora, hoy termina la Trecena del Caminante del Cielo. Morir y renacer permanentemente, mutar, cambiar la piel para fortalecernos e ir dejando la carga que nos pesa para continuar el viaje de nuestras vidas, más livianos. Aprendiendo a manejar lo material y que lo material no nos maneje. Saber tener control sobre "las cosas" y no que un auto, ropa zapatos, etc., tengan dominio sobre nosotros y nos impongan el ritmo de vida. Aunque en estos tiempos post pandemia mucha gente está pasando necesidades de cosas básicas y elementales. Trascender lo material, obviamente sabiendo que es necesario para vivir en este mundo. Hacerse de cosas materiales, pero que las cosas materiales no "NOS TOMEN". Esta Energía es rápida, nos aporta carisma y sex-appeal. Hoy podemos estar encantadores, pero sobre todo aquellos que sean SERPIENTE en el calendario maya, de nacimiento o este año. Hoy podemos conseguir lo que queremos, podemos vender eso que estábamos esperando vender y no podíamos. Este sello en el Tono 13, el tono más alto del Tzolkin nos exige hoy nuestra mejor versión. Ojo con estar impulsivos, agresivos, muy enroscados mentalmente. Hoy la constancia, la voluntad, el esfuerzo y la adaptabilidad, están flotando en el aire disponible para que podamos aprovecharlas. Libertad de expresión, y que se caigan los tabúes corporales, mentales y sexuales. Excelente día para el comercio, la venta, para promocionar, para cumplir objetivos. Muy buen día para selección de personal, capacitaciones, control de calidad, coordinación de grupos y supervisión. También para operaciones financieras y ni hablar para un hermoso encuentro amoroso sexual. Las Energías están propicias para todo esto. Ley de ahorro de Energía, hacer las cosas cuando las energías están a favor. Jornada para re-conectar con aquello que nos gusta y teníamos olvidado. Bonus sahumado: para los negocios, (atraer clientes) sahumar 2 partes de benjuí, 1 de canela y 1 parte de albahaca, para negocios virtuales o no. A ponerlo en práctica!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar