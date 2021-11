» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del jueves, 04/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 4 de Noviembre









DÍA INTERNACIONAL DE LA UNESCO En este día se conmemora la jornada en la que entró en vigor la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1946: "Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz". El origen de la UNESCO se remonta al año 1942, en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945), cuando los Ministros Aliados se reunieron en el Reino Unido para la Conferencia de Ministros Aliados de Educación (CAME); el objetivo de la misma era planear la reconstrucción de los sistemas educativos una vez que se restableciera la paz. Tras la finalización del conflicto bélico y la fundación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la CAME impulsó la fundación de la UNESCO, cuyos principales objetivos son: erradicar el analfabetismo, salvaguardar el patrimonio cultural y fomentar el pluralismo y la diversidad de los medios de información.



RACING SE CONSAGRA CAMPEÓN DEL MUNDO Hace 54 años, Racing vencía 1 a 0 a Celtic de Glasgow (Escocia) y se convertía en el primer equipo argentino en levantar la Copa Intercontinental. El conjunto dirigido por Juan José Pizzuti e integrado por Agustín Mario Cejas, Roberto Perfumo, Humberto Maschio, Alfio Basile y Juan Carlos Cárdenas, arribó a este encuentro tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores por primera vez en su historia. El partido de ida se disputó en Hampden Park (Escocia) y finalizó con el triunfo de los locales 1 a 0 por obra de Billy McNeill: "Allá nos superaron claramente, pero al final ganaron de casualidad, porque si Rodríguez hace ese gol que se perdió sobre la hora, los comentarios hubiesen sido distintos" aseguró Pizzuti. En "El Cilindro", "La Academia" ganó 2 a 1 con goles de Norberto Raffo y Juan Carlos Cárdenas. Lo que provocó que el partido de desempate se jugara en Uruguay. Denominado "la batalla de Montevideo", el encuentro estuvo protagonizado por patadas y reiteradas protestas además el árbitro expulsó a los escoceses Jimmy Johnstone, John Hughes y Bobby Lennox y a Rulli y Basile. Finalmente, Racing se impuso 1 a 0 con gol de Cárdenas: "Yo tenía buena media distancia, siempre me tenía fe, y le pegué. Fue algo increíble, un gol que se fue haciendo más importante con el paso del tiempo. Fue la mejor forma de coronar mi singular historia en Racing".



SE LANZA "COME ON OVER" Un día como hoy en el año 1997, Shania Twain lanzaba su tercer disco "Come on Over". Producido por Robert John "Mutt" Lange e integrado por canciones compuestas por la cantante canadiense con Lange, el disco fue uno de los más exitosos de la carrera de la artista: "Me abrí más, sintiéndome un poco más confiada para expresarme". Entre las canciones se encuentran "From this moment on", "Man! I feel like a woman!" y "You´re still the one".



