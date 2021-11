El ejército de los ladrones: de qué trata la película más vista de Netflix

¿Fan de la saga? El ejército de los ladrones es una precuela de El ejército de los muertos, el film de Zack Snyder que se estrenó también este año en Netflix. De hecho, esta nueva película se filmó antes del estreno de la secuela, sin saber si iba o no a funcionar en términos de audiencia. Es decir que la precuela y la secuela estuvieron listas para estrenarse casi al mismo momento. "La gente no quiere esperar ya. Están acostumbrados a las series, quieren darse un atracón", reflexionó Znyder cuando le consultaron por esta particularidad. Este entrega cuenta la historia de Ludwig Dieter (Matthias Schweighofer), personaje que ya conocimos en la secuela como experto en abrir cajas fuertes que logró destrabar una de un casino de Las Vegas mientras eran atacados por zombies. Pero aquí la trama va hacia atrás y nos ubicamos un tiempo antes de que el ataque zombie se expandiera. Otro cambio tiene que ver con la dirección del film. Snyder vuelve a ponerse en el rol de guionista y responsable de la producción mientras que la dirección, esta vez, quedó en manos del protagonista, Schweighofer (que ha sido premiado en Alemania más de una docena de veces por sus actuaciones). Pero volvamos al film. Dieter, un empleado de banco frustrado por la rutina, es reclutado luego de una publicación en la que cuenta una historia y muestra sus habilidades para abrir una caja fuerte, por un grupo que funciona en las sombras y tiene como objetivo robar nada más y nada menos que tres bóvedas en Europa. Este "ejército" está compuesto por una líder Gwendoline Starr (Nathalie Emmanuel, Game of Thrones) experta en robar cosas al paso sin que nadie lo perciba; Ruby O. Fee (Womb) como la hacker Korina Domínguez; Brad Cage el fortachón que había sido víctima de bullying de pequeño (Stuart Martin de Los Medici) y el chofer más veloz del mundo, Rolph (Guz Khan de Cuatro bodas y un funeral). También se suman Jonathan Cohen (O tres o ninguno) como Delacroix y Noémie Nakai (Hacia la luz) en la piel de Beatrix. Con todo este equipo aglomerado, el golpe comienza a gestionarse y las situaciones divertidas se mezclan con las de acción. Schweighofer es el alma de este ejército que le otorga ingenuidad y ese toque nerd y súper educado para nada esperable en un grupo de ladrones. El espectador rápidamente toma partido por el grupo de los atracadores y lo que más desea es que se cumpla el objetivo de cada uno de ellos y el robo pueda desarrollarse sin problemas. El rodaje de El ejército de los ladrones comenzó en octubre del año pasado en plena pandemia en Alemania. Este país tiene mucho que ver en el guion del film ya que Zack Snyder aseguró que se inspiró muchísimo en la mitología nórdica para terminar de darle forma a la historia de Dieter. Los dos universos de cada uno de estos films corren casi de manera paralela, aunque esta película funcione como precuela y spin off. De hecho, a lo largo de El ejército de los ladrones, aparecen menciones en noticieros sobre la invasión zombie en Estados Unidos. Por momentos la película se torna un tanto extensa (dura dos horas y 7 minutos), pero la ventaja de verla a través de una plataforma de streaming facilita la opción de poder interrumpir y retomar el hilo. "La verdad es que Netflix es uno de los estudios más grandes del mundo; presionan un botón y 200 millones de personas tienen esta película en su sala de estar. Esa es una plataforma de distribución bastante poderosa", afirmó Snyder cuando le preguntaron si el cine es el enemigo del streaming.



Fuente: https://www.infobae.com/