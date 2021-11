P U B L I C





Paraná Guazú – embarcado: Semana que viene floja con respecto a la pesca con algunas especies medianas a chicas de bagres, algún pati y porteñitos por la zona. Con días donde se puede dar algún bagre de mar pero en líneas generales está complicado por los fuertes vientos. Respuesta de alguna boguita mediana todavía y se dieron algunas lindas capturas de dorados. Paraná Guazú - muelles y costas: La pesca variada, dependiendo los muelles, con algunas respuestas de boguitas medianitas, lindos bagres amarillos, porteñitos y paties. Paraná Bravo: Respuestas de algunas boguitas medianitas, bagres amarillos de lindos portes y en los pozones con alguna respuesta de bagres de mar. Complicado el fondeo para el bagre de mar por los fuertes vientos. Buscándolos en las correderas que forman palos sumergidos, viejos muelles etc. Se dieron algunos dorados interesantes. Villa Paranacito prov. Entre Ríos: Cada día se vienen afirmando más las tarariras, salvo algunos casos especiales en días de muy fuertes vientos y con aguas en creciente o en bajante que cuesta un poco más encontrarlas. Pero las tarariras están tanto con señuelo como con carnadas, doraditos de a poco están apareciendo algunos, algunas boguitas también se dan de bastante buen tamaño. Santa Elena – Entre Ríos: La pesca se está poniendo buena, el río repuntó y esperan que se mantenga así por unos cuantos días. Ya comenzaron a aparecer los cachorros y los dorados siguen muy activos todavía. Reconquista – Santa Fe: El pique mejoró notablemente con respecto al dorado, el río comenzó a bajar y el dorado está mucho más activo que lo que estaba esta semanas anteriores. El río está con un muy buen nivel de agua. Si bien está bajando lo está haciendo despacio así que están las condiciones ideales. Esquina – Corrientes: Esta semana hubo bastante buenas condiciones del río y se dio muy bien el pique del dorado, más que nada buscándolo con carnada. Se registraron también algunas capturas de surubí de lindos portes, esperan que se mantenga la altura del agua y el pique. Concepción del Uruguay - Entre Ríos: Están complicadas las condiciones en cuanto al río ya que la represa está largando mucha agua que ingresó de Misiones y Corrientes, esto es por las grandes lluvias que hubo en estas zonas y de esta forma se acumuló mucha agua en el lago y están largando mucha agua. Esto se vio reflejado en Concepción con un importante repunte del río y empezó a bajar mucha agua sucia colorada, poniéndose muy correntoso lo que con esas condiciones del río se pone difícil la pesca. Concordia – Entre Ríos: El río Uruguay sigue manteniendo buena altura, está alrededor de los 5,50 metros de altura y se está dando bien la pesca del dorado, está tomando bien la carnada y los días de viento hay que buscarlo a trolling. Están entrando las primeras bogas buenas de la temporada, ya se han sacado algunos buenos ejemplares así que se está afirmando bien la temporada de la boga, la boga grande, la boga linda que nos tiene acostumbrados Concordia. Carmelo – República Oriental del Uruguay: Lo más relevante sigue siendo el bagre de mar, aunque sigue disipado no está en cardúmenes se encuentra fácilmente en jornadas de siete, ocho, nueve, diez bagres de mar, anda tanto en los pozos hondos como en los veriles de siete metros, los portes son entremezclados preferentemente de mediano a grandes, chicos hay muy pocos y también esta semana se empezaron a dar dorados. Estas son las dos pescas más relevantes por la zona, la boga se sigue haciendo desear, no hay mucha todavía. La Paz – Entre Ríos: Hubo muy buena pesca este fin de semana, se pudieron capturar surubíes, algunos de buen porte y también dorados de buen tamaño. Gran cantidad de variada, sobre todo manduvas, bogas, armados, moncholos, patíes y palometas. Se pescó con carnada viva, morena, cascarudos y anguilas. El río tuvo un lindo repunte, está en los 2,11 mts., el agua clara, en los 22º de temperatura. Santa Teresita – Costa Atlántica: La pesca de costa y de muelle con capturas esporádicas de corvinas, algunas brótolas y rayas, con un poco más de calor va a mejorar de acá en adelante. Con mediomundo se sacó mucho camarón hasta algunos langostinos también, los que se arriman normalmente con vientos fuertes de tierra. La pesca embarcada viene bárbara con corvinas, pescadillas, algunos lenguados, bagres, anchoa de banco y pejerrey. La corvina negra no está entrando en los canales, la están pescando en la desembocadura con un éxito relativo, algunos pescan y otros nada. Está bajando mucha agua dulce de los canales entonces la corvina negra no entra, prefiere el agua salobre, entonces cuando llueve mucho y baja mucha agua dulce por los canales no entra a comer cangrejos. En nuestro programa televisivo Nº 904 de esta semana, respondemos tres preguntas muy frecuentes que nos llegan por parte de nuestros seguidores, sobre líneas de pesca, carnadas y lugares de pesca, además como todas las semanas nuestra clásica Galería de Fotos y videos TV 2021 enviada por nuestros televidentes. Este programa lo podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz lo encontrás todos los días jueves en el horario de 20 a 21:30 horas con calificados corresponsales y especialistas, la participación especial y comentarios de Jorge Alberto Robson, con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Algunas tarariras comenzaron a activarse por el Brazo Largo.