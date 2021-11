El arquero sufrió una distensión en el aductor derecho y está descartado para el duelo de mañana frente a Centro Español, por la anteúltima fecha del Torneo Clausura. Después de coronarse campeón invicto del Torneo Apertura, Puerto Nuevo arrancó el Clausura de la misma manera: con dos victorias y un empate se mantenía en lo más alto de la Primera D. Sin embargo, en tan solo un mes, su presente se fue oscureciendo al ritmo de las derrotas (sufrió cinco en seis fechas) y los múltiples contratiempos que le fueron surgiendo. El último de ellos fue la lesión que afectó a Javier Balbuena en el partido frente a Argentino de Rosario: tras realizarse estudios, el arquero fue diagnosticado con una distensión miofibrilar en el aductor derecho. Por esta razón, no estará presente mañana cuando el Portuario visite a Centro Español por la 10ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura en un partido que se jugará desde las 15.00 horas. Al mismo tiempo, Balbuena queda "entre algodones" de cara a la final que el Auriazul disputará por el primer ascenso a la Primera C contra el ganador del Clausura (Liniers podría coronarse mañana si vence a Lugano y Defensores de Cambaceres pierde con Yupanqui). Otra complicación que le dejó el encuentro ante Argentino (R) al DT Gastón Dearmas fue la expulsión de Enrique Grieger, quien había dejado definitivamente atrás su cirugía en la rodilla y estaba recuperando ritmo futbolístico. Sin embargo, en una reacción inesperada, agredió a un rival, vio la roja y ahora aguarda por una sanción que, presumiblemente, lo dejará afuera de estas dos últimas fechas del Clausura y quizás, también, del primer partido de la final. Mientras tanto, "Tonga" espera por la rehabilitación definitiva del correntino Mario Godoy, ausente en los últimos encuentros por una molestia en la rodilla. El marcador central estaría disponible mañana para visitar a Centro Español, aunque no sería arriesgado desde el inicio y la zaga central titular estaría conformada por Luis Rodríguez y Sandro Areco. Y para completar el panorama, también Antonio Samaniego manifestó molestias en uno de sus tobillos y está en duda para esta anteúltima fecha del Clausura, la cual tiene mucho valor para Puerto Nuevo, dado que la seguidilla de derrotas no le ha permitido asegurar su clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina (se disputa el último boleto con Sportivo Barracas, al que le lleva dos puntos de ventaja). La buena noticia es que Kevin Redondo ya cumplió con su sanción y estará nuevamente disponible, por lo que seguramente mañana será titular frente a Centro Español.



JAVIER BALBUENA SUFRIÓ LA MOLESTIA EN EL INICIO DEL PARTIDO ANTE ARGENTINO (R) DEL PASADO DOMINGO (FOTO: PRENSA CAPN).