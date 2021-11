BOCA ES FINALISTA En el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, Boca Juniors venció anoche 1-0 a Argentinos Juniors y, de esa manera, se convirtió en el primer finalista de la Copa Argentina. Después de un discreto primer tiempo, el Xeneize encontró la ventaja en una oportuna aparición de Luis Vázquez a los 11 minutos del segundo tiempo. Ahora, deberá aguardar por el duelo entre Talleres de Córdoba y Godoy Cruz de Mendoza, que se disputará el viernes de la semana próxima, para conocer su rival en el partido que no solo definirá al campeón, sino que también garantizará un lugar en la próxima Copa Libertadores.



LA LISTA DE SCALONI Con la presencia de Lionel Messi (quien hoy no jugó para PSG por padecer molestias físicas) y también con la inclusión de ocho jóvenes de mucha proyección, Lionel Scaloni oficializó ayer la lista de 34 jugadores convocados para la próxima doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas (Argentina visitará a Uruguay y luego recibirá a Brasil). A la base habitual que viene repitiendo el DT en los últimos compromisos, esta vez se agregan los jóvenes Enzo Fernández y Santiago Simón (River Plate), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Exequiel Zeballos y Cristian Medina (Boca Juniors), Matías Soulé (Juventus), Gastón Ávila (Rosario Central) y Federico Gomes Gerth (Tigre). En cambio, las ausencias más notorias son las de Alejandro "Papu" Gómez, Lucas Alario y Juan Foyth. FINAL POR ASCENSO Esta tarde, desde las 17.00 horas, Deportivo Madryn y Racing de Córdoba jugarán la final del Torneo Federal que definirá el primer ascenso a la Primera Nacional. El encuentro se disputará en cancha de Arsenal de Sarandí, donde habrá público de ambos equipos. CHAMPIONS LEAGUE Ayer se completó la cuarta fecha de la fase inicial de la Champions League. En la Zona A, Paris Saint Germain (sin Messi) igualó 2-2 con Leipzig, mientras Manchester City goleó 4-1 a Brujas. Así, PSG y los de Pep Guardiola quedaron muy cerca de la clasificación a Octavos. Ese objetivo ya lo consiguió Liverpool, que derrotó 2-0 a Atlético Madrid, se mantuvo con puntaje ideal y se aseguró el Grupo B, en el que Milan sumó su primer punto al igualar 1-1 con Porto. En el Grupo C, Ajax también logró su cuarto triunfo (3-1 a Borussia Dortmund) y sacó pasaje a los playoffs, mientras el conjunto alemán y Sporting Lisboa definirán el segundo boleto mano a mano. Y en el Grupo D, Real Madrid le ganó 2-1 a Shakhtar y lidera con 9 puntos, escoltado por Inter (7), que venció 3-1 a Sheriff de Moldavia (6). PEQUE, PUNTO FINAL En la segunda ronda del Masters 1000 de París, Diego Schwartzman perdió ayer 7-6 y 7-6 ante el estadounidense Marcos Giron y, de esa manera, le puso punto final a su temporada 2021. ÚNICA ESPERANZA Ayer, en el cierre de la primera ronda del WTA 125 de Buenos Aires, fueron eliminadas Martina Capurro Taborda y Victoria Bosio, por lo que la única argentina que sigue en carrera es Solana Sierra, quien hoy se estará midiendo ante la griega Despina Papamichail por un lugar en los Cuartos de Final. NO LEVANTAN Los Denver Nuggets sufrieron una nueva derrota al caer 108-106 ante Memphis Grizzlies. El cordobés Facundo Campazzo aportó 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 14 minutos. En tanto, Minnesota Timberwolves perdió 126-115 ante Los Angeles Clippers sin participación de Leandro Bolmaro.