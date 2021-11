Una App Todo-En-Uno: Descarga videos, fotos, historias, IGTV, y reels de Instagram

Meta: Conoce acerca de Snaptube, el cual es el mejor descargador de Instagram. Puede ser usado para descargar videos, fotos, historias, reels, y más en tu dispositivo Android. No hay duda de que Instagram se ha convertido en un distribuidor de contenido de video en el tiempo presente. Aunque no hay falta de videos o historias en Instagram, tampoco hay ninguna solución para descargarlos en un dispositivo Android directamente. Por lo tanto, para descargar cualquier cosa de Instagram en tu teléfono, puedes usar una app dedicada como Snaptube. En esta publicación, te dejaré conocer cómo usar Snaptube para descargar cualquier publicación, historia, reel o video IGTV en tu dispositivo. La Mejor aplicacion para descargar videos de Instagram No importa si deseas bajar videos de Instagram, tú puedes hacerlo todo con Snaptube. Este es un descargador de video de Instagram completo que está disponible de forma gratuita y ofrece una solución libre de inconvenientes para descargar video en dispositivos Android. Descarga Cualquier cosa de Instagram Snaptube soporta la descarga de todo tipo de contenido de Instagram, incluyendo publicaciones de video/fotos, historias, reels, y contenido IGTV. Descarga Directa de la URL de IG Para descargar algo de Instagram, solo tienes que enviar la URL del contenido (como historias o publicaciones), y ofrecerá una opción de descarga instantánea. Diferentes Opciones de Descarga Después de cargar un video, Snaptube te dejará guardarlo como MP4 o MP3 y en múltiples resoluciones y calidades. Si has cargado una foto, entonces Snaptube te dejará guardarla como archivo JPG. ¿Qué Más? Además de Instagram, Snaptube es una aplicación multipropósitos que puede guardar videos de cientos de otros lugares como Facebook, Dailymotion, Twitter, y más. También ofrece un modo nocturno incorporado y funciones de optimización de batería. ¿Cómo Guardar Cualquier Cosa de Instagram en tu Teléfono con Snaptube? Para descargar fotos de Instagram (y videos), puedes tomar la asistencia de la app de Snaptube. Está disponible gratuitamente e, incluso, es verificada por las principales agencias de seguridad como McAfee, CM Security, y Lookout Security. Aquí está cómo puedes descargar cualquier video, reel, historia o video IGTV a través de Snaptube. Paso 1: Instala el Descargador de Instagram de Snaptube Si no has instalado la app de Snaptube en tu teléfono todavía, entonces puedes primero dirigirte a su sitio web, y descargar su APK. Ahora, da clic en el APK y deja que tu navegador instale el Descargador de Instagram Snaptube en tu teléfono. Paso 2: Navega en Instagram para Encontrar Algún Video/Foto ¡Muy bien! Una vez que Snaptube es instalado, puedes ir a Instagram y navegar en su timeline, historias, reels o IGTV para encontrar cualquier cosa para descargar. Paso 3: Copia la URL del Video de Instagram Después de cargar el video de Instagram, solo copia su enlace en el portapapeles dando clic en el ícono de tres botones que está a un lado/arriba. Paso 4: Carga el Video de Instagram a Descargar en Snaptube Después de eso, solo abre la app de Snaptube e introduce la URL del video de Instagram en su barra de búsqueda. En poco tiempo, Snaptube cargará automáticamente el video seleccionado en su interfaz. Paso 5: Descarga el Video de Instagram en tu Teléfono desde Snaptube Para guardar el video de Instagram, solo da clic en el ícono “Descargar" del panel inferior. Subsecuentemente, puedes seleccionar el formato y resolución favoritos para guardar el archivo multimedia. Por último, haz clic en el botón “Comenzar Descarga" y deja que Snaptube guarde el video de Instagram en tu teléfono. El video de Instagram descargado podrá ser accedido a través de la app de Galería de tu teléfono o visitando la biblioteca de usuario de Snaptube. De esta manera, puedes sacar lo mejor de Snaptube para descargar cualquier publicación, reel, historia o video IGTV de Instagram en tu dispositivo Android gratis.