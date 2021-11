El partido comienza 20.30 horas. Zaid Romero es baja por acumulación de amarillas, mientras Tello regresa a la convocados tras su lesión ocular. Por la 33ª y anteúltima fecha del Campeonato 2021 de la Primera Nacional, Villa Dálmine enfrentará a Instituto en Córdoba en lo que será su última presentación como visitante de la actual temporada. Ya sin posibilidades de pelear por la clasificación a la próxima edición de la Copa Argentina, el Violeta buscará cerrar el certamen en la mejor posición posible: actualmente está 14º y, de acuerdo a los resultados de estas dos últimas jornadas, puede culminar 10º con viento a favor o, si todo resulta a contramano, podría caer incluso hasta el 18º y último puesto. Igualmente, más allá que su rendimiento no fue significativo, la segunda rueda del equipo ha sido muy buena hasta el momento: en 15 encuentros ha sumado 25 puntos y actualmente atraviesa una racha de siete encuentros sin derrotas, luego de cuatro victorias en fila y los últimos tres empates que consiguió de manera consecutiva. Y por esa senda positiva intentará mantenerse hoy el conjunto que dirige Marcelo Franchini, quien esta noche no podrá contar con el marcador central Zaid Romero. Para reemplazarlo maneja dos opciones: Agustín Stancato (ya lo suplantó frente a Tristán Suárez) o Santiago Moyano. Cualquiera de los dos ingresaría como lateral derecho, por lo que Maximiliano Pollacchi jugará en la zaga central junto a Rodrigo Cáseres. De esta manera, de no producirse ningún otro cambio en el once inicial, Villa Dálmine formará hoy con Emanuel Bilbao; Moyano o Stancato, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi; Germán Díaz, Emiliano Agüero, Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. En la nómina de convocados para este partido resaltan dos regresos: Laureano Tello superó la lesión ocular que le había provocado un pelotazo sufrido en el juego ante Ferro Carril Oeste, mientras vuelve a aparecer Leandro Larrea. Los demás jugadores citados son Ezequiel Navarro Montoya, Gino Olguin, Franco Costantino, Lucas Cajes, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. Por su parte, Instituto también está cerrando un campeonato para el olvido, en el que despidió dos entrenadores: Mauricio Caranta estuvo al frente del plantel en las primeras ocho fechas (seis empates y dos derrotas) y Marcelo Vázquez lo hizo entre la 10ª y 25ª jornada (cuatro victorias, siete empates y cinco derrotas). Actualmente, La Gloria es dirigida por la dupla interina conformada por Claudio Sarría y Daniel "Miliki" Jiménez, que logró fortalecer al equipo en condición de local (dos triunfos y una igualdad en las últimas tres presentaciones en La Docta), pero que tampoco logró levantarlo en la tabla. De hecho, Instituto está 16º, con 36 puntos (uno menos que el Violeta). El partido, que comenzará a las 20.30 horas y será arbitrado por Lucas Novelli, marcará el inicio de la programación de la 33ª fecha de la Primera Nacional. Posteriormente, desde las 21.00, jugarán Atlético de Rafaela y Guillermo Brown (PM), también por la Zona B; mientras que la Zona A abrirá su jornada desde las 21.10, cuando se ponga en marcha el duelo Mitre vs Atlanta en Santiago del Estero.

AGUSTÍN STANCATO PODRÍA REEMPLAZAR NUEVAMENTE A ROMERO, TAL COMO YA LO HIZO ANTE TRISTÁN SUÁREZ. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 17. En 16 partidos, Villa Dálmine logró 5 triunfos e Instituto venció en 7 oportunidades. Empataron 4 veces. El Violeta marcó 17 goles en tanto que La Gloria convirtió 19. COMO LOCAL VILLA DÁLMINE. Jugaron 9 veces: el equipo de nuestra ciudad ganó 4 partidos (11 goles) e Instituto logró 4 triunfos (10 goles). Empataron en una ocasión. COMO LOCAL INSTITUTO. En 7 encuentros: Villa Dálmine ganó 1 (6 goles) e Instituto ganó 3 (9 goles). Se registraron 3 empates. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado lunes 12 de julio, por la 16º fecha del Torneo Apertura, Villa Dálmine cayó 2-1 ante Instituto de Córdoba. Fernando Bersano convirtió el tanto Violeta. APOSTILLAS: Como visitante, Villa Dálmine acumula 4 juegos sin caídas ante La Gloria, con una victoria y 3 empates. La última derrota en Córdoba data del domingo 23 de mayo de 1993, por la 39° fecha del Nacional B temporada 1992/93, cuando cayó por 1 a 0 con gol convertido por Sergio Dino Bonfigli. CAYÓ LA RESERVA Por la 5ª fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional, Villa Dálmine perdió ayer 3-1 frente a Chacarita en un partido que se disputó en la cancha principal del predio Héctor Fillopski. El conjunto dirigido por Carlos "Jetín" Pereyra formó con Francisco Salerno; Tomás Ferreyra, Agustín Solveyra, Eduardo Vallejos, Jeremías Kruger; Elías Samaniego; Juan Manuel García, Alexis Nieva, Valentín Albano, Matías Romero; y Lautaro Otero. En el inicio del ST ingresó el autor del único tanto Violeta, Agustín Ayala, quien reemplazó a García. Luego también entraron: Santiago Antivero (por Otero), Santino Forlani (por Ferreyra), Federico Lambardi (por Nievas) y Maximiliano Ferulano (por Romero). En tanto, en el banco de suplentes quedaron Gaspar Morelli, Valentino Guidi, Valentín Carlucci y Nicolás Damiolini. Por la próxima fecha de este certamen, Villa Dálmine estará enfrentando como visitante a Defensores de Belgrano.

LA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ AYER LA RESERVA VIOLETA.