El Portuario, que acumula seis partidos sin victorias, necesita volver al triunfo para asegurar su boleto a la Copa Argentina y, sobre todo, para recuperar confianza de cara a la final por el primer ascenso. El partido inicia a las 15.00 horas. Por la 10ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera D, Puerto Nuevo estará enfrentando esta tarde como visitante a Centro Español. El partido, que comenzará a las 15.00 horas, se disputará en cancha de Ituzaingó. Para el Portuario será la posibilidad de ponerle punto final a una racha de seis encuentros sin victorias, en la que ha sufrido cinco derrotas (solo pudo empatar frente a Liniers, único líder del certamen). Y ese triunfo que se le viene negando es ya muy necesario. Por un lado, porque el Auriazul todavía está peleando con Sportivo Barracas por el tercer y último boleto a la próxima edición de la Copa Argentina. Y por el otro, porque necesita recuperar confianza de cara a la final por el primer ascenso que protagonizará por haberse coronado campeón del Apertura. Para este encuentro, el DT Gastón Dearmas no podrá contar ni con Javier Balbuena (distensión muscular) ni con Enrique Grieger (expulsado frente a Argentino de Rosario). Además, está en duda Antonio Samaniego, quien arrastra molestias en un tobillo. En cambio, sí estarán en condiciones de retornar tanto Kevin Redondo (cumplió su sanción por la expulsión ante Liniers) como Mario Godoy (dejó atrás una lesión en su rodilla). De esta manera, la probable formación que presentaría hoy Puerto Nuevo sería: Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Sandro Areco, Luis Rodríguez o Mario Godoy, Kevin Casco; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón; Selem Lojda, Antonio Samaniego o Gastón Pérez y Alexander Meza. Por su parte, Centro Español buscará sumar para tratar de asegurar en esta misma fecha su clasificación al Reducido por el segundo ascenso luego de haber vencido 2-0 a Deportivo Paraguayo como visitante en su última presentación. JUEGAN TODOS Esta 10ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura se disputará íntegramente este viernes y los seis encuentros programados comenzarán a las 15.00 horas. El líder Liniers recibirá a Lugano sabiendo que si gana puede coronarse campeón. Para ello, además, necesitaría que Defensores de Cambaceres pierda ante Yupanqui como local; y que Sportivo Barracas no le gane a Argentino en Rosario. Los demás cotejos serán: Central Ballester vs Deportivo Paraguayo y Deportivo Muñiz vs Juventud Unida.

EL AURIAZUL BUSCA REVERTIR SU MALA RACHA EN ESTAS FECHAS FINALES DEL CLAUSURA (FOTO: PRENSA CAPN). EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 76. En 75 partidos, Puerto Nuevo ganó 31 veces y Centro Español logró 27 victorias. Empataron en 17 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 110 goles mientras que Centro Español convirtió 90. COMO LOCAL PUERTO NUEVO. En 38 encuentros: El equipo de nuestra ciudad ganó 14 (53 goles) y Centro Español venció en 16 oportunidades (47 goles). Se registraron 8 empates. COMO LOCAL CENTRO ESPAÑOL. En 37 partidos: Puerto Nuevo ganó 17 (57 goles) y Centro Español consiguió 11 triunfos (43 goles). Empataron 9 veces. EL ÚLTIMO ENCUENTRO VISITANTE. El lunes 21 de diciembre de 2020, por la 4º fecha del Torneo de Transición zona reválida, temporada 2020/21, Puerto Nuevo igualó sin goles ante Centro Español. EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA. El pasado domingo 25 de Julio, por la 10º fecha del Torneo Apertura, Puerto Nuevo se impuso 1-0 frente a Centro Español con gol de Mario Godoy. LA ÚLTIMA VICTORIA PORTUARIA COMO VISITANTE. El jueves 18 de abril de 2019, por la 27º del Campeonato 2018/19, Puerto Nuevo venció 2-0 a Centro Español con tantos de Nazareno Gómez y Oscar Peñalba en cancha de Atlético Lugano. APOSTILLAS: Puerto Nuevo lleva 3 partidos sin perder ante Centro Español, con 1 victoria y 2 empates. Como visitante, Puerto Nuevo acumula 2 encuentros sin triunfos, con una igualdad y una derrota. EL PARTIDO EN EL RECUERDO: LA VICTORIA VISITANTE DE 2001 El domingo 11 de febrero, por la primera fecha del Torneo Clausura de la Primera D 2000/01, Puerto Nuevo se impuso 4-2 frente a Centro Español. PUERTO NUEVO (4): José Luis Enrique; Alexis González, Cristián Pérez, Walter Barrios y Claudio Colarussa; Gerardo Chávez, Nolberto Miño (Carlos Barrios), Eduardo Cordone y Roque Jesús Cabezas (Maximiliano Guglielmo); Maximiliano Coronel y Orlando Sosa (Julio Todaro). DT: Alejandro Barsi – Mario Gómez. CENTRO ESPAÑOL (2): Marcos Pereira: Román Laraignée, Matías Martínez, Damián Bonelli y D. Silvero; Rodrigo Valinotti (Santiago Jullier), Rivero (Diego Holik), Gastón Prieto y Marco Díaz; Martín Pereira (Gabriel Ruiz) y Jorge Torres. DT: Carlos Tolosa. GOLES: PT 20m y 43m Sosa (PN), 36m Coronel (PN), 41m Torres (CE). ST 2m Sosa (PN) y 10m Martínez (CE) de penal. CANCHA: Atlético Lugano. ÁRBITRO: Alejandro Busca. .