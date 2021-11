Así lo manifestaron los candidatos de Vamos con Vos, Octavio "Chiche" Lagar y Noemí "Katty" Altimari. "Están abandonados a su suerte, no reciben el servicio de agua, y muchos tampoco tienen luz eléctrica. Nosotros preguntamos, ¿cuál es la prioridad de la gestión Abella?", se preguntaron. Al final de la calle Dasso, en los límites del barrio La Esperanza, vive un grupo de vecinos que no tiene servicio de agua potable hace ya un mes. La situación es doblemente grave, porque en el emplazamiento funciona también un comedor comunitario. Los propietarios revelaron que deben extraer el agua desde un caño improvisado, ubicado a 100 metros del lugar, y compartirlo entre muchas familias. Los candidatos a concejales Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari, referentes del espacio Vamos con Vos, coincidieron que la situación "es inaudita, no puede ser que los vecinos tengan que vivir en estas condiciones por un tiempo tan prolongado, y que estén por completo ignorados por el Municipio. Todos tenemos derecho a vivir dignamente, y los habitantes en toda la ciudad reclaman la desatención y falta de mantenimiento de las obras y servicios". "Esto es algo que no puede estar sucediendo en pleno siglo veintiuno, los vecinos no pueden siquiera bañarse o tomar agua. Para peor, se viene la ola de calor, y esto supone una imposibilidad de satisfacer las necesidades básicas, lo que afecta directamente sobre la salud de los habitantes del lugar, tanto física como mentalmente", sostuvo Lagar, principal postulante del Frente que lidera Florencio Randazzo, y agregó: "La circunstancia que atraviesan los vecinos es muy difícil, porque tampoco el municipio ha realizado el zanjeo correspondiente, por lo que cuando llueve se inundan hasta las casas. Semejantes condiciones son un feroz indicador de la necesidad de renovar la participación política en el Concejo Deliberante local, e incorporar políticos realmente comprometidos con la tarea de llevar los reclamos vecinales al salón municipal". Por su parte, Altimari planteó que "todos los años se repite la misma historia, y fundamentalmente cuando llegamos a esta época. La empresa ABSA no cumple ni realiza mejoras, tienen el monopolio y estamos atados a facturas infernales por un servicio que no es de calidad; y el Municipio que lidera Sebastián Abella no le exige de forma alguna. Nos dejan a los campanenses completamente desamparados, sin representantes que luchen por nuestros derechos. Lastimosamente, dadas las condiciones, no nos sorprende que haya problemas de este tipo en las periferias de nuestra ciudad". Finalmente, los candidatos enfatizaron: "Una vez más, son los vecinos de Campana los que sufren el desinterés y la desidia por parte de quienes nos gobiernan. Nuestros representantes no están dedicados a mejorar el estado de la ciudad. Nosotros, por otra parte, reiteramos que lo más importante es que los vecinos de Campana puedan vivir mejor cada día que pasa. Los vecinos nos llaman a nosotros porque saben que vamos a ir a escucharlos; nos toman para llevar adelante sus reclamos ante la inacción del municipio", concluyeron.