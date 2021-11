La Asamblea Socio Ambiental Campana consensuó su "Plataforma Verde" con los candidatos de las próximas elecciones

Se plantearon temas tales como agrotóxicos, calidad del aire, mayor presupuesto para el área ambiental, participación popular y el rol del CICAZ entre otros. "Todos tienen un lugar en la pelea por un ambiente con agua, tierra y aire aptos para la vida humana como condición básica para una vida sana", señalaron desde el grupo ambientalista. Con el objetivo de compartir las propuestas ambientales desarrolladas en la "Plataforma Verde" de la Asamblea Socio Ambiental Campana (ASAC), sus integrantes organizaron una ronda de entrevistas con los referentes de los espacios políticos de Campana que competirán en las elecciones legislativas el próximo 14 de noviembre. También participaron de las reuniones miembros de las organizaciones ambientales Red del Río Luján y Vecinos del Humedal, a su vez integrantes de la ASAC. "Aunque la invitación fue cursada a todas las fuerzas, Elisa Abella de Juntos y Diego Sarna de Avanza Libertad, no respondieron a la convocatoria", se lamentaron y detallaron que se reunieron con Emiliano Cuevas y Candela Bravo del Frente de Izquierda, con Octavio Lagar, Katty Altimari, Maximiliano Fornarini y Gladys Gil de Vamos con Vos, con Rubén Romano y Paola Garello del Frente de Todos y con Aníbal Valdivia, Teresa Zalazar y Alfredo Duarte de Unión por Todos. CONSENSOS Según explicaron, el Frente de Izquierda "insistió en hacer foco en la contaminación con glifosato en el barrio Los Pioneros y la necesidad de servicios en los nuevos loteos. También reivindicó la participación popular en todas las instancias ambientales, como por ejemplo, en el monitoreo de la calidad del aire. El procesamiento de los datos y su publicación no debería ser realizado por el estado Municipal solamente y menos aún por las grandes empresas emisoras de gases contaminantes que conforman el CICACZ. Proponen conformar un organismo independiente con representantes idóneos de distintos ámbitos. Además de que los trabajadores que intervengan en estos temas cuenten con los derechos laborales correspondientes entre otros puntos". Por su parte Vamos con Vos "centró su preocupación en la administración del agua y el uso de plaguicidas, además de sostener la imperiosa necesidad de prohibir el uso de glifosato y los agrotóxicos en general, en todo el territorio de Campana. Sobre la jerarquización del área de Medio Ambiente del Municipio, ahora solo una Sub Dirección, coincidieron con el resto de los sectores políticos consultados, en que debe tener rango de Secretaría tal como propone la ASAC en la Plataforma Verde". Desde el Frente de Todos, en un marco de acuerdo general con el programa de los ambientalistas, se expresaron "por la puesta en marcha por parte del Municipio de la comisión de monitoreo del cáncer, la identificación de los agrotóxicos de venta libre en comercios, la audiencia pública para temas ambientales, entre algunos de los ítems discutidos". Por último, los candidatos de Unión por Todos expresaron la idea "de contar con la colaboración de la ASAC en caso de acceder a una banca en el Concejo Deliberante y de poder desarrollar con los ambientalistas un trabajo en común". Respecto de la Plataforma Verde en general, "hubo un acuerdo marco y se puntualizó en el tema de que el CICACZ sea suplantado por el Municipio para el monitoreo del aire, el cumplimiento estricto de la ordenanza que establece los 1000 metros para fumigar y en que toda nueva urbanización a desarrollar debe tener asegurada su infraestructura básica (servicios de agua y cloacas transporte, educación, salud, energía etcétera previamente a su ejecución y comercialización", señalaron. DESDE 2019 "Considerando - comentaron desde la ASAC- que nuestra ciudad y la región tienen un desarrollo industrial de gran escala con empresas multinacionales de envergadura (destilería, siderurgia, químicas y petroquímicas, entre otras empresas de Categoría 3), rodeado de un extenso territorio isleño y rural donde se lleva adelante una explotación agrícola de diversa intensidad es que entendemos que la problemática ambiental debe ser puesta en el centro de la agenda. Esta alta concentración de industrias en nuestra región, sumada a la explotación agrícola, genera una combinación de efectos negativos en nuestro ambiente y en la salud de la población. Es urgente abordar estos problemas de larga data, a fin de tomar medidas para minimizar la contaminación a niveles que el ambiente pueda metabolizar; remediar los pasivos ambientales; proteger las zonas verdes por la salud y la calidad de vida de nuestra población y la de las generaciones futuras. Para ello la ASAC propone esta Plataforma Verde, con varios ejes temáticos, que permitan la gestión ambiental en nuestro territorio. Ella debería ser sostenida en el tiempo, constituirse en una verdadera política de Estado y contar con el apoyo tanto de las distintas fuerzas políticas como de la participación de la ciudadanía en su conjunto". Para finalizar, los integrantes de la organización ambientalista afirmaron: "Venimos desarrollando acciones desde fines del 2019 cuando se votó en el Concejo Deliberante de Campana la rezonificación del Tajiber, a la cual rechazamos de plano. Seguiremos trabajando en favor del medio ambiente y la sociedad. Luchamos por una mejor calidad de vida y por eso entendemos que la instancia electoral no es la única, aunque la valoramos. En los distintos barrios de la ciudad la ASAC va a seguir impulsando todas las acciones necesarias por la defensa del ambiente y de la sociedad, entendiendo estas acciones como una construcción colectiva. Lo haremos en todas las áreas, ya sean institucionales, populares, etcétera, como lo venimos haciendo hasta ahora. Todos tienen un lugar en la pelea por un ambiente con agua, tierra y aire aptos para la vida humana como condición básica para una vida sana".

En las diferentes reuniones, los candidatos también enriquecieron la agenda planteada por la ASAC.