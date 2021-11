Defensa Civil se capacitó en el control de hemorragias

Brigadistas se instruyeron en la técnica "Stop the Bleed", que consiste en la aplicación de un torniquete sobre miembros o extremidades afectadas por heridas para detener su sangrado y así salvaguardar una vida. Brigadistas de Defensa Civil participaron de una importante capacitación sobre el control de hemorragias "Stop The Bleed". La instrucción se llevó adelante en su base operativa y estuvo a cargo de los instructores voluntarios del cuerpo, los ingenieros Norma Panelli y Julio Pereyra. Dicha técnica es avalada por varias instituciones organizadas en el Consenso de Harford de Estados Unidos y consiste en la aplicación de la técnica del torniquete sobre miembros o extremidades afectadas por heridas para detener el sangrado. El encuentro contó con la participación del director General, Juan Carlos Ruiz, y los brigadistas Gastón Del Monte, Daniel Hasell, José Rosales, Marcelo Vera, Gastón Maturano, Walter Fernández, Fernando Joannaz. También asistieron los voluntarios Karyna Becerra y Juan Manuel Ruiz. Como primera medida, aprendieron a asegurar la escena y a proteger al personal que va a cubrir la emergencia y, posteriormente, abordaron sobre la técnica de vendaje y empaquetamiento de la herida para detener la hemorragia de sangre utilizando vendas u otros elementos. Asimismo, recibieron una explicación respecto a las heridas en arterias, venas y de la importancia de la rápida acción para evitar o frenar el sangrado. Finalmente, realizaron una práctica acordé a los lineamientos establecidos por Stop The Bleed. "Fue una capacitación muy importante para quienes cumplimos tareas en emergencias o urgencias porque es una técnica que puede llegar a salvar una vida a la espera de la llegada de la ambulancia o un profesional médico", señaló Ruiz al concluir el curso.

La instrucción estuvo a cargo de los Ing. Norma Panelli y Julio Pereyra.





La capacitación incluyó una parte teórica y otra práctica.