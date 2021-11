Oración: Oh Santísima Virgen María! Coronada Reina de Luján! Dios te ha creado para la gloria eterna. ¡Ah! ¿Quién me diera alas de paloma para volar a esa morada de felicidad? ¿Quién me abriera las puertas del Cielo y me ayudara a subir hasta el pié del Trono del Altísimo? Conceded, ¡oh Santísima Virgen de Luján! vuestra protección a este siervo vuestro que gime en medio de este valle de lágrimas y solo recibe consuelo celebrando vuestras glorias; ayudadle, a fin de que después de haberos honrado en la tierra, merezca alabaros en el Cielo, por los siglos de los siglos. Así sea.



PEREGRINACION A PIE A LUJAN Mañana sábado 6 de noviembre a las 18 hs., movidos por el lema "Con María y José" partimos desde la Catedral Santa Florentina. SONIA OBORSKI DE CIANCHETTA