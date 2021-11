P U B L I C









Alejandra Dip









Astrología Maya. Año Semilla 3. El Enlazador, marca un cierre de ciclo, cierre y comienzo. Trabaja el desapego, vive en tiempo presente. Enlazador de Mundos 1- Energía del 18/2/21 - Trecena del Enlazador de Mundos. Día 103 del Año Solar Semilla 3. Día 19 de la Luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11 Día 5 de la 15ava semana del año, semana blanca estamos en el día 66 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del Norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 66 - Enlazador de mundos 1, autoguia. Comienza el nuevo ciclo de 13 días de aprendizaje. Ciclo donde tenemos que desapegar del pasado, de cosas que no sirven, de relaciones que no funcionan, hay que SOLTAR y que fluya, SOLTAR y que venga lo que tiene que venir, BASTA de querer sostener lo que no es para nosotros, BASTA de vivir parados en el pasado, pensando si hubiéramos hecho otra cosa que hubiese ocurrido. BASTA de vivir pensando en lo que vendrá. EL MOMENTO ES YA! ES AQUÍ Y AHORA la forma en la que tendremos que poner el cierre y desapegar purificando nuestro plano emocional, sacando los resentimientos viejos, las broncas, los odios, y PERDONAR. Además llego el momento de soltar el control con la pareja y dejar librada la relación a un espacio de elección, de elección libre y sin condicionamientos. Hay que poner orden en la familia, dejar situaciones viejas atrás, reacomodar las relaciones, esta Tierra 12 de esta Trecena, que está potenciada nos ayudara a acomodar las relaciones y mudar lo que ya no va. Es una Trecena de cierre y cambio de rumbos, empezar un nuevo ciclo de una forma totalmente diferente, cambia todo, cambia la forma, es un momento donde aprendemos a valorarnos, ya no queremos retener nada ni nadie, que este con nosotros quien quiera estar y quien nos valore por lo que somos. Ya las caretas no se pueden sostener, llego el momento donde el desafío es sanar. Dejar de actuar para el otro, para el afuera. HOY nos toca empezar a soltar el drama a conectar con lo que queremos realmente y hacia allí vamos. Momento de pasar la zaranda, de seleccionar con que nos quedamos y con que no. Abandonamos la queja porque llego el momento de conectar con nosotros mismos y ser auténticos. BONUS SAHUMADO: Para conectar con los espontaneo sahumar melissa, que nos hace estar en el aquí y el ahora y ayuda a limpiar energías opresoras que quitan la alegría. alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar