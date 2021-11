Efemérides del día de la fecha, 5 de Noviembre

DÍA DE LA AVIACIÓN CIVIL Originalmente instituido mediante la Resolución Ministerial Nº 977 en el año 1953 como "Día del Aviador Civil", en el año 1991, se decidió cambiar su denominación por no representar a toda la comunidad de la aviación civil. Así, a través del Decreto 13/91, comenzó a celebrarse el "Día de la aviación civil". Esta fecha fue elegida para conmemorar el nacimiento de Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos, pionero de la aviación nacional. Aarón Félix Martín de Anchorena Castellanos nació en el año 1877 en Buenos Aires. A los 24 años ganó la primera carrera de autos de Buenos Aires, llevada a cabo en el Hipódromo de Palermo, con su Panhard Levassor. Más adelante, en el año 1905, se inscribió en el Aero Club de Francia y obtuvo su licencia de Piloto de Globo tras volar con el célebre aviador francés Paul Tissandier y el pionero de la aviación Alberto Santos Dumont. Dos años después, regresó al país con el "Pampero", un globo con envoltura de seda de 1200 m3, con el que realizó el primer vuelo en globo aerostático del país; acompañado por Jorge Alejandro Newbery, partió de la Sociedad Sportiva Argentina hasta la localidad uruguaya de Conchillas. A los pocos días de esta hazaña fundó el Aero Club Argentino y donó el "Pampero" a la misma. Falleció el 24 de febrero del año 1965 en Colonia, Uruguay.



FALLECE JUAN CARLOS CALABRÓ Juan Carlos Calabró nació el 3 de febrero del año 1934 en Buenos Aires. Apasionado por el ciclismo, Calabró entrenó arduamente desde su juventud pedaleando los kilómetros que separaban a Capital Federal de Zárate. La primera carrera que ganó fue en Campana, ciudad que conquistó su corazón y lo convirtió en un ferviente hincha de Villa Dálmine: "Mi primera carrera ciclística la gané en Campana. Ahí me agasajaron con una fiesta, conocí a los jugadores y a la gente. Me hicieron regalos y se portaron tan bien que pasé a ser hincha fanático de Villa Dálmine". En el año 1962 se recibió de locutor en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER) y debutó en el programa radial "Farandulandia". Dos años después, debutó en el teatro con la obra "Extraña pareja" y en televisión con el programa "Telecómicos". Más adelante, trabajó con Carlitos Balá en "Circus Show" y, en el año 1978, estrenó el exitoso programa "Calabromas". A lo largo de los años, sus inolvidables personajes "Johny Tolengo", "Gran valor", "El Contra" y "Aníbal" conquistaron a los televidentes: "Estuve 50 años en la televisión sin decir una sola mala palabra y demostré cómo se puede hacer sonreír a la gente sin decir una grosería". En cuanto al cine, se destacó en las películas "Villa Cariño está que arde" (1968), "¿Los piolas no se casan…?" (1981) y "Mingo y Aníbal, dos pelotazos en contra" (1984), entre otras. Falleció en el año 2013 en Buenos Aires.



SE LANZA "JUSTIFIED" Un día como hoy en el año 2002, Justin Timberlake lanzaba su primer álbum solista "Justified". Producido por The Neptunes junto a Timbaland y Pharrell Williams e integrado por canciones compuestas por el cantante estadounidense con Williams y Chad Hugo, el disco es descripto como "honesto" por el artista: "Las letras son simplemente la forma en que digo las cosas cuando me pongo en esos estados de ánimo que se describen en las canciones". Entre los sencillos se encuentran "Cry me a river", "Like I love you", "Señorita" y "Rock your body".