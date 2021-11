Cómo saber si mi celular fue hackeado o tiene virus

No solo las computadoras son un objetivo de los ciberdelincuentes para robar información y cometer algún tipo de fraude, ahora también los teléfonos celulares lo son, razón por la que es importante reconocer cuando hemos sido hackeados o tenemos un virus en el dispositivo. Tener un celular hackeado puede ser algo peligroso y difícil de identificar, ya que algunas de las características que denotan la existencia de virus pueden parecer simples como que la batería dure menos que antes. Es posible que si el usuario ve que ahora necesita cargar la batería de su smartphone más seguido crea que se debe a que se está haciendo obsoleto y es algo normal en todos los móviles después de cierto uso, sin embargo, también puede ser un síntoma de ciberdelincuencia. Para tener el panorama completo, debe tomar en cuenta los siguientes signos de alerta: De acuerdo con compañías de seguridad informática como Norton y Kaspersky, la batería baja es un signo de alerta, sobre todo si el móvil es reciente o si esto comenzó a ocurrir repentinamente, aunque el uso que se le está dado es el mismo. "Un teléfono hackeado puede estar dando toda su potencia de procesamiento a las aplicaciones sospechosas del hacker. Esto puede causar que tu teléfono se ralentice. Otros signos pueden ser congelamientos o reinicios inesperados", señala Kaspersky. Otro síntoma es que repentinamente haya un alto consumo de datos y no exista una explicación. Es decir, si se está usando el teléfono de la misma forma y el consumo es mayor al habitual hay que tener cuidado. Ambas compañías de seguridad informática coinciden en que también se debe de tomar en cuenta las actividades inesperadas del móvil, como por ejemplo, que haya aplicaciones que no se recuerde haber instalado. Siendo esa una de las características más peligrosas y denotativas que el teléfono móvil ha sido hackeado, se recomienda revisar las cuentas de correo y redes sociales para comprobar que las contraseñas y localizaciones de acceso están en orden. "Cuando un hacker entra en tu teléfono, tratará de robarte el acceso a tus cuentas más valiosas", señala la compañía de origen ruso. Si el smartphone cumplió con todos los síntomas, lo más seguro es que un ciberdelincuente haya logrado instalar algún malware (software malicioso), cuya función es espiar (spyware) para recopilar información como nombres de usuario, contraseñas, ubicaciones o datos bancarios, para después transmitirla a una entidad externa sin el consentimiento del propietario y cometer fraude. ¿Cómo protegerse? Principalmente, hay que tener cuidado al descargar aplicaciones, ya que algunas pueden tener virus. Lo recomendable es siempre descargarlas de las tiendas oficiales. "Si recibes un correo o texto de una persona que no conoces, evita clicar en cualquier link o descargar un archivo adjunto. Estos también pueden incluir malwares", aconseja Norton. También, se recomienda desactivar el bluetooth o wifi cuando no se está usando, ya que los hackers pueden verlos como una oportunidad para acceder al móvil y atacar sin previo aviso. "Si te hackean en un espacio público, si apagas el teléfono puedes detener al hacker. Este es un método de prevención efectivo", dice McAfee, otra empresa reconocida en el ramo de seguridad informática. Si los consejos no dieron oportunidad de cuidarse a tiempo y el smartphone ya está contagiado, Norton recomienda avisar a todos los contactos para que no hagan click a posibles links sospechosos que reciban así como desinstalar cualquier aplicación sospechosa.



Fuente: https://www.infobae.com/