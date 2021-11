Breves: Deportivas

PUMAS CONFIRMADOS El head coach del Seleccionado Argentino de Rugby, Mario Ledesma, confirmó el XV titular para enfrentar mañana sábado a Francia en el primero de los tres amistosos que Los Pumas disputarán en suelo europeo en esta ventana de noviembre. La formación será: Thomas Gallo, Julián Montoya, Francisco Gómez Kodela; Guido Petti, Tomás Lavanini; Pablo Matera, Marcos Kremer, Facundo Isa; Tomás Cubelli, Santaigo Carreras; Mateo Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy; y Emiliano Boffelli.



SOLANA NO PUDO En un partido muy ajustado, la argentina Solana Sierra (17 años) perdió ayer 7-6 (6) y 6-4 frente a la griega Despina Papamichail por los Octavos de Final del WTA 125 que se está disputando en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. De esa manera, ya no quedan representantes nacionales en el certamen, el primero de este estilo que se disputa en nuestro país desde 1987. TRES EN GUAYAQUIL El rosarino Facundo Bagnis (que derrotó 6-2, 5-6 y 6-1 al peruano Nicolás Álvarez) y el platense Tomás Etcheverry (7-6 en el tercero al español Nicolás Álvarez Varona) avanzaron ayer a los Cuartos de Final del Challenger de Guayaquil y hoy se enfrentarán entre sí por un lugar en las semifinales. Por su parte, Nicolás Kicker (ayer venció 7-6 y 6-3 al brasileño Daniel Dutra da Silva) jugará en Cuartos de Final frente al brasileño Thiago Seyboth Wild. SEGUNDA DE LA LIGA Por la segunda jornada de la Liga Nacional de Básquet 2021/22, Quimsa de Santiago del Estero venció 89-71 a Unión de Santa Fe como local; San Martín de Corrientes superó 79-75 a Platense como visitante; Oberá Tennis Club derrotó 86-68 a Peñarol en Mar del Plata; y Regatas Corrientes le ganó 81-76 a Obras Sanitarias como visitante. CAMBIOS EN PENTATLON Este jueves, la Unión Internacional de Pentatlón Moderno (UIPM) confirmó que la equitación no formará más parte de la prueba después de los Juegos Olímpicos de París 2024. Esta disciplina combina la equitación con la carrera, el tiro, la esgrima y la natación y, ahora, ya está a la búsqueda de un reemplazo de la equitación: todo indica que la elegida sería el ciclismo.