ASCENDIÓ DEP. MADRYN

La Primera Nacional suma un segundo equipo de Puerto Madryn: ayer, Deportivo Madryn venció 1-0 a Racing de Córdoba en la final del Torneo Federal (disputada en cancha de Arsenal de Sarandí) y consiguió por primera vez en su historia el ascenso a la segunda categoría del fútbol argentino, donde ya se encuentra su coterráneo Guillermo Brown. El gol de la victoria lo anotó Sebastián Jeldres, a los 17 minutos del ST.

ARRANCA LA 20ª FECHA

Este viernes, con dos partidos, se pone en marcha una nueva jornada de la Liga Profesional de Fútbol. A las 19.00 horas, Defensa y Justicia recibirá a Rosario Central con la posibilidad de seguir creciendo en la tabla (actualmente está 5º con 31 puntos). Mientras que, desde las 21.15 horas, Lanús (3º con 34) intentará descontarle puntos al líder River Plate (43) cuando reciba a Estudiantes de La Plata. El Millonario jugará el domingo, como local, frente a Patronato de Paraná.

MESSI EN MADRID

Lionel Messi viajó a Madrid para asistir al mismo centro médico donde se atendió en 2015, cuando sufrió la rotura del ligamento colateral izquierdo de la rodilla. Según informó el Paris Saint Germain, la Pulga sufre una molestia en el isquiotibial de la pierna izquierda. Aunque también trascendió que arrastra molestias en una de sus rodillas por una fuerte infracción que sufrió jugando contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas.

AGÜERO, DE ALTA

El delantero Sergio Agüero fue dado de alta del centro médico en el que quedó internado luego del episodio cardíaco que sufrió el pasado sábado en el partido que Barcelona jugaba frente a Alavés. Finalmente, al "Kun" se le diagnosticó una arritmia cuyo proceso de evaluación y recuperación sería de tres meses.

CHANCE PARA BERA

Hoy comienza la 18ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera C y Berazategui tendrá su gran oportunidad: desde las 15.00 horas enfrentará como visitante a Claypole y se podrá despegar de Ituzaingó en lo más alto de la tabla de posiciones, dado que el Verde queda libre en esta jornada. Actualmente, ambos tienen 34 puntos. Hoy también jugarán: Victoriano Arenas vs San Martín (B), Luján vs Deportivo Español y Atlas vs Sportivo Italiano.