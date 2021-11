Hoy se abonan Pensiones No Contributivas (PNC), Asignaciones de Pago Único y el programa Alimentar para Madres de 7 hijos. Pensiones No Contributivas Las sucursales bancarias habilitadas atenderán por ventanilla solo a titulares de PNC que deban cobrar su haber de noviembre con documentos terminados en 8 y 9. En este sentido, si bien estas personas no tienen que solicitar turno previo para cobrar este beneficio, deben acercarse a la sucursal bancaria únicamente en la fecha asignada. De todas formas, los haberes permanecerán depositados en sus cuentas. Asignaciones de Pago Único Desde hoy y hasta el 9 de diciembre se pagan las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Adopción y Nacimiento) para todas las finalizaciones de documento. Programa Alimentar A partir de este mes, el programa Alimentar se deposita en la misma cuenta que las PNC para Madres de 7 hijos. Esta unificación permite una mejor organización y da mayor previsibilidad a las familias que ahora podrán buscar la mejor calidad y el mejor precio de sus alimentos. Hoy cobran las titulares con documentos concluidos en 8 y 9.