Dos accidentes en Ruta 9

Un camión colisionó con otro mano a provincia. El embotellamiento provocado por los curiosos, ocasionó el segundo. Anoche, pasadas las 21, un camión colisionó con la parte posterior de otro sobre la mano lenta hacia Rosario en las inmediaciones de Tecmaco, a la altura de kilómetro 78. El chofer, quien presentaba severas lesiones en sus piernas y fue trasladado al hospital municipal, tuvo que ser rescatado por Bomberos Voluntarios quienes utilizaron pinzas neumáticas. El embotellamiento ocasionado provocó otra colisión un kilómetro atrás, a la altura del cementerio, donde un Toyota Corolla no alcanzó a frenar e impactó contra el eje trasero de otro camión. En este último caso, sólo fueron daños materiales.

El chofer tuvo que ser rescatado del habitáculo por Bomberos Voluntarios que se valieron de pinzas neumáticas.

#Dato choque de un Toyota Corolla contra la parte trasera de un camión batea que circulaba lento con balizas en #Panamericana Km 77 mano a provincia (por accidente en el km 78). La conductora del vehículo trasladada por SAME. Bomberos deconectaron la batería. CP señalizando pic.twitter.com/mrl5Gl3n8y — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2021

