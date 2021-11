A los 48 del ST, Eliseo Aguirre marcó el 1-1 final tras un error del arquero Gallego. De esta manera, aunque sigue sin poder ganar, el Auriazul quedó más cerca de asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina. Aunque llegó a siete partidos sin poder ganar y eso resulta preocupante de cara a la final por el primera ascenso a la Primera C, Puerto Nuevo consiguió ayer, de manera agónica, un valioso empate frente a Centro Español por la 10ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura de la Primera D. Es que el punto (sumado a la derrota de Sportivo Barracas) ubicó al Auriazul al borde de asegurar su clasificación a la próxima Copa Argentina, un objetivo que se complicó por la mala racha que atraviesa actualmente (solo sumó dos puntos de los últimos 21): un empate ante Central Ballester en la última fecha le alcanzará para ello. Ayer, el Portuario no merecía irse derrotado de la cancha de Ituzaingó. Y consiguió justicia a los 48 minutos del segundo tiempo: una mala salida del arquero Gianluca Albano le costó caro al Gallego que tuvo que resignarse a la igualdad producto del gol de Eliseo Aguirre, quien aprovechó el rebote posterior para empujar el balón al fondo de la red. Para este encuentro, Gastón Dearmas recuperó a Kevin Redondo (cumplió su sanción por la expulsión ante Liniers) y a Mario Godoy (dejó atrás una lesión en su rodilla). Al mismo tiempo recibió una buena noticia: Enrique Grieger (expulsado frente a Argentino de Rosario) solo recibió una fecha de sanción. Así, el DT aguarda por la evolución de Javier Balbuena (distensión miofibrilar), dado que la ausencia de ayer de Rodrigo Martínez se debió a acumulación de amarillas. En cuanto al trámite, los primeros minutos del juego de ayer estuvieron protagonizados por Centro Español, que contó con el balón y tuvo sus primeras aproximaciones al arco de Tabaré Benítez. Pero, a medida que avanzaban las agujas del reloj, Puerto Nuevo se fue afianzando en el campo de juego e incrementando la presión sobre el rival con una buena tarea de Kevin Redondo. La primera advertencia llegó a los 9 minutos con un potente remate de Enzo Ritacco que paso cerca del palo. Otra jugada destacada lo tuvo como actor principal a Mario Godoy, quien cabeceó apenas centímetros por encima del travesaño. Sin embargo, el elenco de nuestra ciudad no pudo sostener esa presión y el encuentro, entre imprecisiones y bastante paridad, se mantuvo nivelado. Todo cambiaría apenas iniciado el segundo tiempo: el Gallego abrió el marcador con un tanto de Nicolás López, quien capitalizó el pase de Franco Cichero y definió pinchándole la pelota a Benítez. Así, el Portuario debió remar otra vez desde atrás en el resultado. Pero con el correr de los minutos se fue transformando en el dominador del cotejo y fue generando situaciones (un cabezazo de Lojda y un anticipo de Ritacco, entre otras) que lo hicieron merecedor de ese empate que llegó en tiempo adicionado y que tan importante resultó de cara a la última fecha y, por qué no, pensando también en recuperar la confianza que los resultados negativos han socavado en estas últimas semanas.

ELISEO AGUIRRE CELEBRA CON OJEDA Y GODOY SU AGÓNICO TANTO, QUE LE PERMITIÓ AL AURIAZUL IGUALAR 1-1 CON CENTRO ESPAÑOL COMO VISITANTE.



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Tabaré Benítez; Santiago Ojeda, Mario Godoy, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Marcos Quiroga; Selem Lojda, Antonio Samaniego y Enzo Moreno. DT: Gastón Dearmas. SUPLENTES: Facundo Brito, Luis Rodríguez, Kevin Casco, Eliseo Aguirre, Alexander Meza, Brian Picca y Gastón Pérez. CENTRO ESPAÑOL (1): Gianluca Albano; Enzo Pare, Ignacio Brazuna, Agustín Monteleone, Emanuel Castañeda, Facundo Ponce, Ramiro Reynoso, Sebastián Roldán, Franco Cichero, Leonel Ramírez y Nicolás López. DT: Diego Herrero. SUPLENTES: Carlos Freire, Franco Grillo, Claudio Núñez, Alan Acevedo, Agustín Lizondo, Nicolás Barrios y Maximiliano Saura. GOL: ST 2m Nicolás López (CE) y 48m Eliseo Aguirre. CAMBIOS: ST 1m Acevedo x Roldán (CE), 18m Grillo x Ramírez (CE), 21m Meza x Moreno (PN), 31m Núñez x López (CE), 36m Picca x Quiroga (PN) y Saura x Monteleone (CE), 40m Aguirre x Areco (PN) y Pérez x Ritacco. AMONESTADOS: Monteleone, Ponce y, Saura (CE) y Meza (PN). CANCHA: Ituzaingó (local Centro Español). ÁRBITRO: Rodrigo Villalba.

LA FORMACIÓN TITULAR RECUPERÓ A MARIO GODOY Y A KEVIN REDONDO.



ENZO RITACCO CONDUCE UN AVANCE DEL PORTUARIO EN CANCHA DE ITUZAINGÓ. UNA FECHA CON SORPRESAS Y SIN CAMPEÓN La 10ª y anteúltima fecha del Torneo Clausura entregó grandes sorpresas en la definición por el título: los tres máximos candidatos perdieron sus respectivos partidos y, así, la definición quedó sumamente apretada entre cuatro equipos que se enfrentarán entre sí en la última jornada. A Liniers se le dieron todos los resultados como para coronarse campeón ayer, pero La Topadora de Villegas falló como local: perdió 2-1 frente a Atlético Lugano. Esto no pudo ser aprovechado por Defensores de Cambaceres, que cayó 2-0 como local ante Yupanqui en lo que fue su primera derrota de la temporada (llevaba 20 partidos invicto). Con el triunfo, el Trapero se metió de lleno en la definición por el título, al igual que Juventud Unida, que le ganó 2-1 el clásico a Deportivo Muñiz. En cambio, Sportivo Barracas (que ganaba 1-0) terminó perdiendo 2-1 con Argentino de Rosario como visitante y se quedó sin chances. Es que, en la última fecha, Yupanqui (19 puntos) recibirá al líder Liniers (20), mientras Juventud Unida (19) chocará con Defensores de Cambaceres (19). Uno de los cuatro será el campeón. La 11ª jornada se completará con los duelos Puerto Nuevo vs Central Ballester, Sportivo Barracas vs Centro Español, Lugano vs Argentino (R) y Deportivo Paraguayo vs Muñiz.