Fue la cuarta igualdad 1-1 consecutiva que cosecha el Violeta, que comenzó perdiendo en el primer tiempo, pero rápidamente niveló las acciones por intermedio de Germán Díaz. En la última fecha recibirá a Barracas Central. Villa Dálmine se presentó anoche en Córdoba frente a Instituto sin más razones que cumplir con el fixture: sin el descenso atosigándolo y sin posibilidades de alcanzar clasificación alguna. Sin embargo, se pareció mucho al equipo de siempre y terminó consiguiendo el mismo resultado que en sus últimos tres partidos: empate 1-1. De esta manera, estiró a ocho encuentros su racha sin derrotas (cuatro victorias y cuatro igualdades), al mismo tiempo que lo ya escrito: lleva cuatro juegos sin poder ganar. Así, a su vez, se ha convertido nuevamente en el conjunto con mayor cantidad de empates en toda la Zona B: 17 en 33 presentaciones. Frente a La Gloria, el Violeta volvió a mostrar que se le dificulta jugar desde la tenencia del balón y que se siente más cómodo en el juego rápido y vertical. Aunque ello lo expone a defender mucho y muy atrás, por momentos, sin poder brindar una sensación clara de seguridad en la última línea. Una situación que el elenco cordobés aprovechó en pasajes del primer tiempo y en buena parte del segundo. Sin embargo, con muchos pibes en cancha, el Albirrojo tampoco tuvo mucha claridad y no pudo llevar al marcador esa mayor vocación ofensiva. Encima, tuvo desacoples en defensa y uno de ellos lo pagó con el gol que Germán Díaz marcó para nivelar las acciones a los 26 minutos del primer tiempo, cuando el juego no venía bien para el conjunto de nuestra ciudad. Después, fue un partido propio de dos equipos que están hundidos en la tabla de posiciones y solo aguardan por el final del campeonato. Con la particularidad de que Instituto, ante su gente, buscó la victoria con mayor decisión, mientras a Villa Dálmine no pareció disgustarle tanto el empate que le permitió estirar la mencionada racha sin derrotas. Ahora, al plantel que conduce Marcelo Franchini se le viene un encuentro que atraerá muchas miradas: en la última fecha recibirá a Barracas Central, actual líder de la Zona B de la Primera Nacional. Una oportunidad ideal para regalarle a su gente uno de esos triunfos que todo simpatizante disfruta doble en tiempos de vacas flacas: bajar al puntero en el momento cúlmine de la temporada. Sería, además, un gran broche para una segunda rueda que, en cuanto a resultados (6 victorias, 8 empates y 2 derrotas), ha sido mucho más fructífera que en cuanto a funcionamiento colectivo y rendimiento futbolístico. EL PARTIDO Un solo cambio presentó Villa Dálmine: Santiago Moyano ingresó como lateral derecho y Maximiliano Pollacchi pasó a jugar como marcador central izquierdo por la ausencia de Zaid Romero, suspendido por acumulación de amarillas. Y en el inicio del cotejo, con D´Angelo y Germán Díaz como volantes internos, sin poder adueñarse de la pelota, se le complicó la tarea defensiva cuando Instituto lograba poner en juego a Garro y atacar de frente a la última línea Violeta. Una demostración de ello fue el gol de Manuel Liendo a los 18 minutos, luego de una gran jugada colectiva que pasó por el campanense Arzura y Villarruel y concluyó con una precisa triangulación entre Mazur, Garro y el autor del gol, quien quedó de frente a Bilbao y lo sentenció con un remate bajo y cruzado. En cambio, para el equipo de nuestra ciudad la situación cambiaba cuando lograba salir con pases cortos y verticales, porque el "doble 5" de La Gloria quedaba muy expuesto y porque Landa y Mazur tenían problemas para cerrar el sector por el que se lanzaba Lautaro Díaz y hacia el que se volcaba también Gagliardi, quien hasta el gol del local había generado la mejor oportunidad filtrándose por allí para exigir a Carranza contra el primer palo. Y este escenario fue el utilizado por los dirigidos por Franchini para llegar al empate después de algunos minutos de desconcierto tras quedar 1-0 abajo. Iban 26 cuando Agüero se complicó en una salida desde el área y debió aparecer al rescate Germán Díaz, quien limpió la acción con una gambeta en campo propio. La jugada siguió por Moyano y D´Angelo, quien puso a correr a Lautaro Díaz ante una descoordinada presión de Instituto. Tan malo fue ese movimiento defensivo del local que Lautaro corrió solo por largos metros y con una media vuelta habilitó a Díaz dentro del área para establecer el 1-1. De allí en adelante, el trámite fue parejo, con dificultades para ambos al momento de hacer pie en la mitad de la cancha (Agüero no pudo influir) y con facilidades para encontrar espacios en tres cuartos de cancha. Sin embargo, la falta de precisión en esos metros finales evitó que se sucedieran situaciones claras de gol y las aproximaciones carecieron del peligro que insinuaban. En el segundo tiempo, bajo la lluvia, Instituto salió mejor pisado y fue volcando el juego sobre su sector izquierdo, donde Garro se juntaba con Mazur y Liendo, con quienes aprovechaban la poca marca de D´Angelo para atacar a Agüero y a Moyano, que cometieron una serie de faltas que le valieron la tarjeta amarilla al 5 y le sirvieron buenos tiros libres al local. Sin embargo, La Gloria no aprovechó esas pelotas paradas y tampoco las ventajas que encontraba en ese sector, más allá de una arremetida de Liendo y un remate de Comachi. Igualmente, Franchini buscó corregir la situación: ingresaron Tello y Cajes por D´Angelo y Lautaro Díaz. Y en esa reorganización de ambos (porque Sarría y Jiménez dispusieron también un doble cambio que no le funcionó al local), el Violeta mejoró y casi pasa al frente con una sorpresiva media vuelta de Gagliardi que salió justo al lugar en el que estaba parado Carranza. El trámite se emparejó hasta que la segunda tanda de cambios dejó al conjunto de nuestra ciudad muy partido y hasta desorientado. Por eso, en los minutos finales, el elenco cordobés volvió a presionar con insistencia sobre el área de Bilbao, exponiendo nuevamente dificultades defensivas del Violeta, que se repitió en faltas y mostró nuevamente problemas tanto para despejar el peligro como para salir con pelota dominada. En ese cierre, Instituto quiso, pero no pudo. Y Villa Dálmine se mostró conforme con el punto que estiró su racha dual: llegó a ocho juegos sin derrotas, pero, al mismo tiempo, acumula cuatro sin victorias, después de cuatro empates 1-1 consecutivos. Así, la última fecha frente a Barracas Central no solo lo pondrá en el lugar de "juez" de la definición de la Zona B, sino que además le marcará si finaliza el campeonato con una racha positiva o una negativa.

SÍNTESIS DEL PARTIDO INSTITUTO (1): Jorge Carranza; Juan Cruz Argüello, Agustín Gómez, Lucas Landa, Rodrigo Mazur; Nicolás Watson, Joaquín Arzura; Gustavo Villarruel, Rodrigo Garro, Manuel Liendo; y Martín Comachi. DT: Claudio Sarría-Daniel Jiménez. SUPLENTES: Lautaro Petruchi, Facundo Reynoso, Leonardo Ferreyra, Emiliano Endrizzi, Nicolás Cavagnero, Leonardo Monje, Franco Watson, Joaquín Molina y Tadeo Allende. VILLA DÁLMINE (1): Emanuel Bilbao; Santiago Moyano, Rodrigo Cáseres, Maximiliano Pollacchi, Facundo Rizzi; Ezequiel D´Angelo, Emiliano Agüero, Germán Díaz; Lautaro Díaz, Alejandro Gagliardi y Fernando Bersano. DT: Marcelo Franchini. SUPLENTES: Ezequiel Navarro Montoya, Agustín Stancato, Gino Olguin, Laureano Tello, Franco Costantino, Leandro Larrea, Lucas Cajes, Francisco Nouet y Juan Cruz Franzoni. GOLES: PT 18m Manuel Liendo (I) y 26m Germán Díaz (VD). CAMBIOS: ST 21m Tello x D´Angelo (VD), Cajes x L. Díaz (VD), Monje x Villarruel (I) y Molina x Liendo (I); 38m Allende x Comachi (I), F. Watson x N. Watson (I), Costantino x Bersano (VD) y Franzoni x Gagliardi (VD); 40m Nouet x G. Díaz (VD). AMONESTADOS: N. Watson y Jaime (I); Agüero y G. Díaz (VD). CANCHA: Instituto. ÁRBITRO: Lucas Novelli.

CARRANZA YACE ABATIDO Y GERMÁN DÍAZ EMPIEZA A CELEBRAR SU PRIMER TANTO CON LA CAMISETA VIOLETA: FUE EL 1-1 EN CÓRDOBA.





LAUREANO TELLO INGRESÓ EN EL ST Y VOLVIÓ A JUGAR DESPUÉS DE LA LESIÓN OCULAR SUFRIDA ANTE FERRO.



ARRANCA UN FINAL APASIONANTE Camino a la definición de los dos equipos que disputarán la final por el primer ascenso a la Liga Profesional, la Primera Nacional vivirá un fin de semana apasionante. De hecho, la Zona A tendrá hoy un nuevo único líder: desde las 17.40 horas, Quilmes (3º con 55 puntos) recibirá la visita de San Martín de Tucumán (con 56 puntos comparte la cima con Almirante Brown). Al desenlace de este encuentro estarán muy atentos Tigre (4º con 54) y Almirante Brown (56), que mañana domingo se enfrentarán desde las 17.40 horas en Victoria en el otro gran duelo de la Zona A. La 33ª fecha de este grupo comenzó ayer con el empate 1-1 entre Mitre y Atlanta en Santiago del Estero. Y hoy tendrá, además, otros dos partidos: Estudiantes (BA) vs Chacarita (17.00) y Alvarado vs Nueva Chicago. Mañana también jugarán: Temperley vs Gimnasia de Mendoza (16.00) y Deportivo Maipú vs Deportivo Riestra (16.30). Mientras que el martes se cerrará la programación con un choque de dos equipos que todavía aspiran a llegar al Reducido por el segundo ascenso: Agropecuario (50) recibirá en Carlos Casares a Belgrano de Córdoba (49). Por su parte, la Zona B arrancó ayer con dos partidos entre equipos que ya no pelean por nada: Villa Dálmine igualó 1-1 en su visita a Instituto, mientras Guillermo Brown (PM) le ganó 1-0 como visitante a Atlético de Rafaela. Así, hoy comenzará la pelea por las clasificaciones. A las 15.00, Tristán Suárez (41) será local ante Defensores de Belgrano (43) en un duelo clave por llegar a la próxima Copa Argentina. Con ese objetivo juega también Almagro (43), que visita a un Deportivo Morón (5º con 47) que está a tiro del Reducido. Mientras que a las 21.40, All Boys recibirá a un Güemes de Santiago del Estero (4º con 49) que está obligado a ganar y que, en caso de hacerlo, alcanzará en la cima a Barracas Central (1º con 52). Mañana, Gimnasia de Jujuy (6º con 48) recibirá a San Telmo, mientras Barracas Central será local frente a San Martín de San Juan. Y esperando una mano de los sanjuaninos quedarán Ferro Carril Oeste (2º con 51), que el lunes recibe a Santamarina; y también Independiente Rivadavia (3º con 50), que ese mismo día será local ante Brown de Adrogué (7º con 44).