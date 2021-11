» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Hasta el Martes:

El domingo no aparecerá La Auténtica Defensa









Con motivo de celebrarse mañana 7 de Noviembre el "Día del Canillita", no se editarán los diarios. La Auténtica Defensa retomará el contacto habitual con los lectores el próximo martes 9 de Noviembre. Hasta el Martes.



