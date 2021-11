» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Fuerte choque en barrio Del Pino









Fue ayer en la esquina de Ghandi y Falucho. El motociclista impactó con su rostro contra el parabrisas de un Fiat Palio. Un hombre de alrededor de 55 años colisionó ayer en su moto contra un Fiat Palio y finalizó impactando su rostro contra el parabrisas en el cruce de Gandhi y Falucho. Según trascendió, volvía de su trabajo cuando al sobrepasar a un camión de recolección de residuos, se encontró con el Fiat. Inicialmente fue asistido por la enfermera Claudia San Esteban, quien se encontraba circunstancialmente en las inmediaciones, y luego fue trasladado por una ambulancia del SAME hasta el hospital municipal con una herida sangrante en su rostro.

El hombre llevaba casco. Aun así, tenía una herida sangrante en su rostro. #Dato choque frontal en el cruce de calles Gandhi y Falucho. En momento que pasaba el camión recolector colisionaron un Fiat Palio y una Corven 110. El motociclista de 55 años, de le salió el casco y sufrió heridas en el rostro y golpes varios. Trasladó SAME 3. CP zona 3 pic.twitter.com/e06dC3mdhg — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2021

