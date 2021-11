P U B L I C





Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. PÉRDIDA REPARADA "Quería dar las gracias a ABSA, reclamé el viernes 29-10-2021 por una pérdida en vereda en Av. Rivadavia en el barrio Las Acacias y hoy a las 09:00 horas (por ayer) ya esta reparada" muestra Santiago.



REFUGIO SELVÁTICO "Ruta 4 a Cardales. Esta es una de los tantos refugios de la ruta que se encuentra cubierto de maleza. Empatía señores, ¿Uds. esperarían el colectivo así? Espero lo solucionen. Bájense del tractor y con una bordeadora se soluciona esto. Ya hace varios años que hago reclamos con respecto a la ruta 4 y por todos los que vivimos en esa zona. Pagamos mucho de impuestos a la provincia y al municipio. Zona muy olvidada. No he visto políticos recorriendo la zona. Debe ser que los votos de los que vivimos ahí no les interesan" escribe Liliana.

#QuejaVecinal semáforo de Mitre y Balcarce no funciona. Una esquina muy transitada en todos los sentidos de circulación. @CeMAV_Campana @campanagov pic.twitter.com/3oXCdvk5TL — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2021 SON BUENAS #Ahora personal de Parques y Jardines de Municipalidad de #Campana realiza poda correctiva y mantenimiento en las palmeras y plantas de los canteros de Av. Rocca, embelleciendo el centro de nuestra ciudad #visitacampana #TurismoDeCercanía pic.twitter.com/29dOn0YWnU — Daniel Trila (@dantrila) November 6, 2021