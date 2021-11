» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. El Colegio de Abogados potencia su actividad académica









Tras inaugurar nueva sede, el Colegio de Abogados del departamento judicial Zárate Campana intensifica la oferta de cursos de capacitación para culminar el año con una cargada agenda académica. "Estamos cumpliendo ampliamente con nuestro objetivo de garantizar la actualización permanente de los abogados y abogadas" sostuvo el Presidente del CAZC, Dr. Marcelo Fioranelli, al evaluar la respuesta que está teniendo la institución ante la variada oferta de cursos que abordan las distintas ramas del derecho. En este sentido, el próximo martes 9 de noviembre a las 16 tendrá lugar la capacitación virtual: "Los niños, niñas y adolescentes. Principales Actores en el Juzgado de Familia", a cargo de la Dra. Alicia Taliercio, Jueza del Juzgado de Familia Nro. 12 de Lomas de Zamora. La propuesta se suma a las de "Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen", "Asambleas en la propiedad horizontal", "Fundamentos del derecho animal", "El juicio de usucapión" y "Violencia de género" que se brindan a través de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales (CIJUSO) del Col.Pro.BA, donde el Dr. Fioranelli se desempeña como presidente. En referencia a la capacitación anual obligatoria de mediadores prejudiciales, se encuentra abierta la inscripción que acredita 10 horas sobre el "Paso a paso el nuevo decreto 600/2021". Para los amantes de la jurisprudencia, se encuentran programadas nuevas clases del Posgrado en "Actualización de la jurisprudencia multifuero de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" que lleva adelante la Fundación CIJUSO junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata. Los días 12 y 13 de noviembre tendrá lugar el módulo de "Derecho Tributario", a cargo del Dr. Ignacio Bence Pieres; mientras que el 19 y 20 será el turno de "Derecho laboral", dictado por el Dr. Mariano Zeballos y el 3 y 4 de diciembre se abordarán "Acciones Colectivas", módulo que será impartido por la Dra. Marina Prada. En todos los casos se trata de Secretarios letrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Asimismo, cabe destacar que durante el mes de octubre tuvieron lugar las charlas sobre "Anses, jubilaciones y pensiones" cuyos docentes fueron el Dr. Federico Despoulis Netri y la Dra. Silvia Ballesteros; "Nueva reglamento de notificaciones y presentaciones electrónicas", que contó con la disertación de la Dra. Gabriela Casimiro y los Dres. Gabriel Restelli, Gabriel Martínez y José Balmaceda; y la "Pretensión administrativa" que fue desarrollada por el Dr. Leonardo Lignazzi, que contaron con una gran participación de matriculados y matriculadas del departamento judicial. ABOGACÍA JOVEN Con especial atención a las nuevas generaciones de jóvenes profesionales que se suman al ejercicio del derecho, el Colegio de Abogados intensifica los espacios de participación y representación de recientes graduados y graduadas. En este sentido, el próximo viernes 19 de noviembre se realizará un encuentro de fin de año donde se renovarán autoridades de la Comisión local de la abogacía joven y novel que tendrá lugar en la nueva de French 222. Asimismo, cabe destacar que el CAZC fue recientemente elegido por unanimidad para integrar la Mesa Provincial de la Abogacía Joven en un Plenario Eleccionario de la Comisión que tuvo lugar el pasado 31 de Octubre en el Colegio de Abogados de Trenque Lauquen. Allí el Dr. Juan Ignacio Cruz Matteri, Secretario Académico del CAZC, propuso al colegio local para ocupar el cargo de Vocal Suplente en la Mesa Provincial, que será representado por el Presidente de la Comisión de la Abogacía Joven y Novel, Dr. Guido Borrelli. La Mesa Provincial quedó presidida por el Dr. Leandro Vero (del Colegio de Mercedes), y la Vicepresidenta Dra. Cecilia Lara (del Colegio de Abogados de Quilmes).

