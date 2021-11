Octavio Lagar y Katty Altimari visitaron el comedor del barrio El Destino

P U B L I C





Los representantes del espacio Vamos con Vos se acercaron al comedor de la familia Escobar a fin de realizar donaciones al grupo que lleva adelante "la noble tarea de proveer comida a los más necesitados, en estos tiempos difíciles que nos toca vivir". Residentes del barrio El Destino, la familia Escobar -encabezada por una pareja de jubilados- lleva adelante el funcionamiento de un comedor comunitario hace ya varios años. Para dicho emprendimiento, cuentan con el apoyo de sus hijos: "Ayudamos a los demás porque sabemos que tener un plato de comida asegurado es una suerte que, desafortunadamente, no tienen todas las familias hoy en día. Nuestra labor les permite a muchos vecinos del barrio atravesar la difícil situación que les toca vivir". En el establecimiento que recibe a decenas de familias diariamente para otorgarles el almuerzo, se hicieron presentes los candidatos Octavio ´Chiche´ Lagar y Noemí ´Katty´ Altimari, con motivo de realizar donaciones a fin de contribuir con el funcionamiento del comedor, y se comprometieron a seguir colaborando: "Sabemos lo dificultoso que es salir adelante para muchas familias que han sufrido las consecuencias devastadoras de esta situación agravada por la crisis pandémica", declararon los referentes. Octavio Lagar, principal candidato por el frente Vamos con Vos, advirtió que las circunstancias en nuestra ciudad se han visto desmejoradas en los últimos seis años: "lamentablemente, en Campana no se ha radicado ninguna empresa nueva durante todo este tiempo que lleva la gestión del Intendente Abella. Para peor, muchos comercios que ofrecían empleo a una gran cantidad de personas han tenido que cerrar, y el Municipio no ha hecho nada para prevenir o subsanar la situación". Y agregó: "No se puede creer que, en una ciudad como la nuestra, que cuenta con tantas posibilidades debido a su ubicación estratégica y el emplazamiento de grandes fábricas, haya tantas familias atravesando situaciones tan duras. Nuestros representantes no trabajan activamente para atraer nuevos inversores y generar nuevos puestos de trabajo, por ejemplo, haciendo uso de la Ordenanza de Promoción Industrial que ya existe y podría ser muy beneficiosa". Adicionalmente, el aspirante a concejal por espacio que lidera Florencio Randazzo criticó que en nuestra localidad no exista "siquiera un desahogo de tipo impositivo que fomente la creación de nuevos emprendimientos comerciales". Por su parte, Noemí Altimari aseguró que los esfuerzos del estado municipal deberían confluir para "trabajar en la formación de una mesa que agrupe a los sectores Empresarial, Comercial y Educativo, orientada a la formación de oficios y especializaciones que apunten a los jóvenes, y así otorgarles la capacidad de ocupar los puestos que demandan las variadas industrias locales", al tiempo que infirió: "A su vez, es necesario también desarrollar políticas orientadas a modernizar la matriz productiva de Campana, asegurando la transición a la economía del futuro, que es la del conocimiento, la logística y la técnica aplicada". Finalmente, ambos candidatos declararon que su primera propuesta para solventar esta carencia en el sector comercial local, en caso de llegar al Concejo Deliberante, será "generar acciones vinculadas a la promoción de un turismo alternativo, receptivo y amigable con el medio ambiente, aprovechando el impulso del sector isleño y la zona de Rio Luján como puntos clave de desarrollo".

Lagar y Altimari visitaron el comedor del barrio El Destino





Octavio Lagar y Katty Altimari.