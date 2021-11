» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Avanza Campana:

Desde Avanza Campana cruzaron a la dirigente del Frente de Izquierda local, Candela Bravo, quien recientemente acusó a Diego Sarna y compañía de realizar propuestas "oportunistas" y "electoralistas" en materia medioambiental. "Si por ellos fuera, no habría una sola industria en la ciudad, y tendríamos 90% de desempleo. No se los puede tomar en serio", expresó Sarna. Distintos referentes de Avanza Campana - Avanza Libertad se refirieron a las declaraciones realizadas por la candidata a concejal por el Frente de Izquierda-Unidad Candela Bravo, quien puso en tela de juicio la genuinidad del interés del espacio liberal en torno a las cuestiones de ecología y cuidado medioambiental. En concreto, la dirigente trotskista dijo que se trataba de un mero "oportunismo político" y que era "una hipocresía total". Además, señaló que Javier Milei, referente liberal, era un "negacionista del cambio climático". El primero en expresarse fue Diego Sarna, primer candidato a concejal, que dijo: "nosotros apoyamos la causa medioambiental, y lo hemos demostrado organizando charlas y seminarios en los que hemos denunciado abiertamente aberraciones como la complicidad política para lograr la instalación y el funcionamiento de LandNort, o como la rezonificación del Tajiber, aprobada por el macrismo local a la medida de las empresas Trafigura y Euroamérica. Nuestro espacio existe tal como hoy se lo conoce desde hace menos de un año, y desde el día cero hemos estado cerca de estos temas ¿Qué más podemos hacer desde nuestra actual posición? No mucho. Por eso es que queremos llegar al H.C.D. Para pasar de la mera crítica a la acción concreta, algo que los zurdos jamás hacen, ya que solo se dedican a criticar". En segundo lugar, fue Adriana Pozzi, segunda candidata a concejal de "Avanza", quien se refirió a los dichos de Bravo: "La candidata de la izquierda mencionó que Milei niega el cambio climático, y es cierto que lo hace. Pero cabe recordarle que el denominador común entre "Avanza Campana", Javier Milei, y otros dirigentes como Luis Rosales y José Luis Espert es el convencimiento de que el ideario liberal es lo que este país necesita para dejar atrás décadas y décadas de fracasos económicos. Lo que Milei plantea sobre el cambio climático es su posición personal, que nunca pretendió hacerla extensiva a su espacio. Es más: quien sí es nuestro máximo referente, José Luis Espert, dijo hace poco que "la ciencia ha mostrado evidencias suficientes para tener preocupación por el cambio climático, como también por la contaminación que genera la minería", diferenciándose de su colega Milei". La embestida contra Bravo también llegó desde la Juventud de Avanza Campana. Referentes del flamante espacio de militancia juvenil inquirieron con sarcasmo: "habría que preguntarle a Cande de dónde sale el papel con el que empapelan la ciudad, y el plástico de los banners que instalaron en la plaza Eduardo Costa. ¿Acaso el plotter que usan funciona con energía solar?". Y agregaron: "El FIT en Campana es un grupo de amigos que lo único que dirigió hasta ahora fue el Centro de Estudiantes del Instituto Nº15, y todo el alumnado se quejó de su gestión, por eso perdieron". Como cierre, Diego Sarna aprovechó para aclarar que "apoyar la ecología no puede implicar oponerse irracionalmente a toda forma de empleo industrial. Campana es una ciudad industrial, y queremos que siga siéndolo, pues así nuestros vecinos podrán seguir gozando de salarios de calidad y de buenos niveles de vida. Si fuera por la izquierda, no habría una sola industria en la ciudad, y tendríamos 90% de desempleo. No se los puede tomar en serio. Lo que tenemos que hacer es controlar su accionar y sancionarlas si incumplen, no erradicarlas. Mientras la izquierda vive en un mundo de fantasías, nosotros proponemos cosas concretas para Campana".

Sarna, durante su reciente recorrida por el Arroyo de la Cruz, donde denunció un "increíble estado de abandono y de contaminación".



