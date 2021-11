» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Axel Cantlon:

"El 14 de noviembre esperamos que se consolide una mayoría que genere las transformaciones que el país necesita"









El Presidente del bloque Evolución Radical, Axel Cantlon, remarcó su pertenencia a Juntos y destacó la importancia que el radicalismo tiene para volver al triunfo en la Provincia. El próximo domingo 14 de noviembre se desarrollarán las Elecciones Generales y, de cara a ese momento, Axel Cantlon se ilusionó con que "el triunfo de Juntos" permita consolidar una mayoría "que genere las transformaciones que el país necesita". Luego de ser precandidato a concejal por la lista del radicalismo que encabezó Facundo Manes, el Presidente del bloque Evolución Radical del HCD Campana se mostró entusiasmado con el panorama que puede abrirse tras estas Elecciones Generales. "El 14 de noviembre esperamos el triunfo de Juntos y esperamos que, con ello, se consolide la construcción de un espacio cada vez más amplio que deje de avivar la grieta y que genere una nueva mayoría, diferente a la del 2015, que permita alcanzar las transformaciones que el país necesita", señaló Cantlon, quien días atrás participó del acto que la Unión Cívica Radical (UCR) desarrolló en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el barrio porteño de Caballito. "El acto no solo demostró que el radicalismo está vivo, sino que es un reflejo de la importancia que la UCR demostro en estas elecciones, porque sin el aporte de Manes, Monzo y Stolbizer entre otros que estuvieron afuera en el 2019 por obra del Macrismo puro, no se hubiese ganado la provincia de Buenos Aires otra vez", señaló, al tiempo que manifestó su pertenencia a Juntos como radical. "El resultado de las primarias y el reglamento del Frente Juntos nos impide estar en la lista como candidatos, pero el que pierde acompaña y en ese sentido, vamos a respetar ese mandato acompañando las listas de Juntos que integra el radicalismo, aun cuando nunca integramos la gestión municipal por razones que son de público conocimiento. Nosotros aceptamos las reglas de juego y por eso vamos a cumplirlas, más allá de las diferencias que puedan existir dentro del espacio. Para eso están las internas. Mientras haya democracia interna las diferencias se dirimen en las urnas y nosotros somos respetuosos de la decisión del pueblo a través de las urnas", agregó. "En el ámbito provincial y nacional esperamos que, de repetirse el resultado en las próximas elecciones, se deje de sostener la grieta como una estrategia propia del kirchnerismo y macrismo para continuar sobreviviendo, y surja de una vez por todas la renovación dirigencias que necesita nuestro país que construya una nueva mayoría que promueva los cambios que necesitamos para ordenar nuestro querido país", cerró Cantlon.

CANTLON PIDIÓ QUE SE "DEJE DE SOSTENER LA GRIETA COMO UNA ESTRATEGIA PROPIA DEL KIRCHNERISMO Y EL MACRISMO PARA CONTINUAR SOBREVIVIENDO".



P U B L I C I D A D