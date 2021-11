» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. La vía electrónica









Terminamos de repasar las especialidades que ofrece la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" adentrándonos en una formación que posee un amplio campo de aplicaciones. Es junto a programación la gran protagonista de la industria 4.0. Electrónica constituye una de las cuatro especialidades formativas que ofrece la Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" y tal vez la que abre a los y las estudiantes el campo de aplicación más amplio, desafiándolos a ser protagonistas de la transformación digital de los procesos. "Lo veo un campo del conocimiento con mucha potencialidad, con gran futuro y creciendo a pasos gigantes. La salida laboral que ofrece es muy importante y para aquellos apasionados por la electricidad, los circuitos y las plaquetas es la carrera ideal", resume Mariela Díaz, jefa de área Taller de la Luciano Reyes, en diálogo con La Auténtica Defensa. La electrónica está en todos lados: la tecnología ha expandido sus fronteras a casi cualquier mecanismo, producto o servicio. La automación y la robótica son solo dos expresiones de sus dominios, donde se multiplican las oportunidades de desarrollo profesional a medida que aparecen nuevos avances. Mario Sánchez, profesor de la especialidad, señala por ejemplo que el próximo año el proyecto anual de formación consistirá en la domótica, la automación de las diferentes funcionalidades de un hogar: ahorro energético, iluminación, calefacción y ventilación, por nombrar algunas prestaciones. "Esta amplitud va a llevarnos a trabajar cada vez más integrados con el resto de las orientaciones", se ilusiona Mario, en referencia a las implementaciones conjuntas que la electrónica puede deparar con la programación, la electromecánica e incluso la química. Los y las estudiantes interesados en la electrónica deben saber que la matemática atraviesa todos sus circuitos. También, que este vasto universo de aplicación demanda un perfil de alumnado con mucha voluntad de aprender, de llevar adelante proyectos y concretarlos. Son jóvenes a los que no solo les gusta meter mano, como a cualquier técnico, sino que están fuertemente orientados a resultados. Por eso, en los años de formación los y las estudiantes crean diversos dispositivos que constituyen soluciones reales, como un purificador de ambientes de CO2, una envasadora automática de alcohol en gel y un estacionamiento inteligente de autos. También la programación de impresoras 3D para darle forma a distintos componentes e innovaciones. "Además, tenemos la fortuna de contar con profesores muy bien capacitados, técnicos superiores o con especializaciones afines, que no solo transmiten sus conocimientos sino que comparten la pasión que necesitan los alumnos para gestionar proyectos y aspirar a más dentro de la modalidad", comenta Anahí Moyano, vicedirectora de la ET Nº1. Otro de esos docentes es Ariel Cisneros, quien divide su tiempo entre los talleres de la Reyes y el mantenimiento de grúas en el Laminador Continuo 2 de TenarisSiderca. "En 7º año tenemos una fuerte formación industrial durante la que intentamos reproducir los equipos de trabajo que podemos encontrar en las plantas con tecnologías de punta de la zona", dice Ariel, un técnico que apuesta a educar por la vía electrónica.



Cuatro opciones, un destino La Escuela Técnica Nº1 "Luciano Reyes" de Campana es la de mayor trayectoria y matrícula en la ciudad. Luego de un ciclo común de tres años, sus estudiantes pueden optar por alguna de las cuatro modalidades disponibles: Química, Electromecánica, Programación y Electrónica. Cada una posee un plan de estudios específico y prácticas profesionalizantes vinculadas a las empresas de la zona que más las requieren. Pero si bien el camino difiere, la meta es única: técnicos de nivel secundario a la altura de las necesidades de la industria del siglo XXI, fabrique autos, refine combustible o exporte tubos de acero al mundo entero. Y con una gran base para seguir formándose en estudios de nivel terciario o superior.



