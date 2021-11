La Justicia le otorgó la libertad bajo fianza al ex secretario de Obras Públicas José López

Le rebajaran la caución a 14,5 millones de pesos. Cubrió la suma con propiedades y autos de tres amigos. Estaba preso desde 2016 cuando fue encontrado con bolsos que contenían casi 9 millones de dólares. El ex secretario de Obras Públicas durante el kirchnerismo, José López, recuperó la libertad a más de seis años de caer detenido, cuando la madrugada del 16 de junio de 2016 fue sorprendido arrojando al interior de un convento del partido bonaerense de General Rodríguez, a través de un muro, bolsos que contenían casi nueve millones de dólares. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 1, que ya le había concedido la libertad a López en abril, pero no había podido concretar la salida de prisión por no contar con los fondos para cubrir la caución fijada. López había sido investigado en múltiples causas, pero fue condenado a una pena única de siete años de prisión por enriquecimiento ilícito y también por la tenencia de un arma, aquella madrugada en el convento. La caución original fijada por el Tribunal al ordenar su libertad en abril fue de 85 millones de pesos, pero López apeló a través de su defensora oficial Pamela Bisserier, argumentando que no tenía dinero para pagarla. La Cámara de Casación, en su momento, le ordenó al Tribunal bajar la caución porque entendió que aquella suma no se ajustaba a la situación patrimonial del ex funcionario e hizo lo mismo cuando se le volvió a fijar el monto en 48 millones de pesos. Finalmente, el Tribunal Oral Federal 1 le rebajó la fianza en 14,5 millones de pesos, que José López reunió ayudado por tres amigos, que dijeron cubrir esa suma con propiedades en donde ellos mismos habitan, y vehículos particulares. Una vez presentado, el Tribunal hizo las tasaciones, dio por cubierta la caución y así dispuso la libertad de José López. Por ahora seguirá bajo condena, pero al haber cumplido las dos terceras partes de la pena puede salir en libertad tras el pago de esa caución. El ex funcionario estaba alojado en un lugar secreto pues desde hace unos años se convirtió en "arrepentido" en el caso de los "cuadernos", en el que se sospecha de pago de sobornos de empresarios durante el kirchnerismo. El ex secretario declaró, aportó información y se convirtió en "imputado colaborador", además de sumarse a un programa de protección de testigos e imputados. Por otro lado, López es juzgado en el juicio por presunto fraude en la obra pública, donde también está imputada la vicepresidenta Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, entre muchos otros. También en el caso "Sueños Compartidos", donde se sospecha de irregularidades en el otorgamiento de fondos a la fundación "Abuelas de Plaza de Mayo" para la construcción de viviendas sociales.

