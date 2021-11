» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Calendario Maya:

Mano 2 - Energía del 06/11/2021 - Trecena del Enlazador de Mundos

Astrología Maya. Año Semilla 3. Brazos De Los Niños Con Las Manos Entrelazadas En Blanco Fotos, Retratos, Imágenes Y Fotografía De Archivo Libres De Derecho. La Mano manifestación, motivación, sanación, acción, logros. Autorrealización. Hacer con las manos. Día 104 del Año Solar Semilla 3. Día 20 de la luna autoexistente de la lechuza del 18/10 al 14/11. Día 6 de la 15ava semana del año, semana blanca estamos en el Día 67 del Tzolkin Calendario Lunar - Castillo blanco del norte del cruzar desde el 23/10 hasta el 13/12. Kin 67 - Mano 2 guiada por la Tormenta. La Mano marcándonos el desafío de hoy y estos 13 días, que comenzaron ayer. Guiada por la tormenta, transformación para sanar. La Mano es la caricia, la sanación pero en el 2, que es la dualidad, también es la exigencia, la cachetada, la agresión. La Tormenta guía a la mano para que podamos transformar para sanar, es una transformación que va desde adentro hacia afuera, soltando, desapegando, viviendo el presente. Recuerden que esta es la secuencia del Enlazador de mundos, nos pide vivir el minuto a minuto, que nos pide desapegar de relaciones, personas, cosas materiales. Los días mano son excelentes para hacer cualquier tipo de estudios médicos, intervenciones quirúrgicas, sanación, Reiki. También para todo lo que se realice con las manos, energía de artesanos, sanadores, chamanes, escultores. Pero también y sobre todo Mano 2, puede generar agresiones. No dejemos que la agresión gane, dar paso a la caricia, abracemos, sanemos. ¡Nuestra alma personal y colectiva lo necesita! Transformemos lo malo en bueno, lo enfermo en sano, la cachetada en caricia. La Mano acelera los procesos de sanación en todos los ámbitos y en todas las dimensiones desde lo físico, lo espiritual, lo mental. Fluyen los pensamientos estancados y nos sanan, dejamos comportamientos inadecuados, adictivos y sanamos. Aprovechemos esta Energía para cambiar hábitos nocivos y decidirnos a VIVIR SANOS: ´Mens sana in corpore sano´. ¡¡Buen día sanador para todos!! A escuchar música, que sana el alma y muta la emocionalidad nociva en buena.



