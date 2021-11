» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 6 de Noviembre









DÍA DE LOS PARQUES NACIONALES Celebrado desde el año 1948, en este día se conmemora la jornada en la que Francisco Pascasio Moreno donó 3 leguas de tierra (aproximadamente 7.500 hectáreas), ubicadas en las cercanías de la Laguna Frías y Puerto Blest, al Estado Nacional en el año 1903. En su carta de donación, Perito Moreno puso como condición exclusiva que las mismas fuesen reservadas para crear un Parque Nacional: "Mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidad, esparcimiento y descanso para la vida del visitante". En el año 1922, se sancionó un decreto que amplió la superficie de las hectáreas y dio origen al Parque Nacional del Sur (actual Parque Nacional Nahuel Huapi). El cual abarca 710.000 hectáreas, donde habitan diversos mamíferos, aves, reptiles, invertebrados y peces como el Bagre Otuno, la Rana del Challhuaco, el Pudú y el Cóndor Andino. Los Parques Nacionales son áreas protegidas en las que se conservan los recursos naturales y culturales de un país. Actualmente, hay 48 áreas protegidas, de las cuales 46 están en territorio continental y 2 en territorio marino.



SAN LORENZO ASCIENDE A PRIMERA DIVISIÓN Hace 39 años San Lorenzo se consagraba campeón del Campeonato de la Primera B 1982 y retornaba a Primera División. Todo comenzó en la última fecha del Torneo Metropolitano 1981, en ese entonces, "El Ciclón" se enfrentaba a Argentinos Juniors y le bastaba empatar para mantenerse en Primera. Sin embargo, "El Bicho" se impuso 1 a 0, con gol de Carlos Salinas, y provocó que el conjunto de Juan Carlos Lorenzo descendiera de categoría. "Lo vivimos como lo peor del mundo. No había tanta violencia como ahora, pero fuimos el primer grande en irnos a la B y eso dolió mucho" recordó Walter Perazzo. El equipo debutó con un triunfo 2 a 1 frente a Gimnasia y Esgrima de La Plata con tantos de Hugo P. Sánchez y Eugenio Morel Bogado. A partir de ese encuentro se sucedieron las victorias de los Cuervos hasta que, en la Fecha 6 empataron con Tigre; por otra parte, su primera derrota llegó recién en la Fecha 17 cuando cayeron 2 a 0 frente a Colón. En la próxima fecha, Lorenzo renunció y José Yudica lo reemplazó; bajo el mando de este último, San Lorenzo ganó 14 partidos, empató 5 y perdió 6. A dos fechas del final del campeonato, "El Ciclón" venció 1 a 0 a El Porvenir, con gol de Rubén Darío Insúa desde el punto de penal, y ascendió a Primera División: "Aquel ascenso con San Lorenzo fue mi mayor alegría en el fútbol".



SE LANZA "CONFETTI" Un día como hoy en el año 2020, Little Mix lanzaba su sexto álbum "Confetti". Producido por Kamille y MNEK e integrado por canciones compuestas por el grupo británico junto a Kamille y Linus Nordstrom, el disco abarca temas como la aceptación propia, la independencia y la libertad: "En este álbum escribimos canciones brillantes que amamos" expresó Jade Thirlwall. Entre los sencillos se encuentran "Sweet melody", "Holiday", "Break up song" y "Nothing but my feelings".



