"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos"

6 de Noviembre de 2021 - Año II - Edición Nº 157 - 125 Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina PEREGRINACIÓN A LUJÁN Este sábado 6 de noviembre, la diócesis de Zárate - Campana peregrinará al Santuario de Nuestra Señora de Luján movidos por el lema: "Con María y José, caminamos con esperanza". El domingo 7 de noviembre a las 06 hs., nuestro obispo diocesano, Mons. Pedro María Laxague presidirá la Santa Misa. La peregrinación partirá de Zárate, a las 16 hs. desde la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Campana, a las 18 hs. desde la Catedral Santa Florentina Nuestro y alas 23:30 hs del la Parroquia de Ntra. Sra. del Pilar en Pilar. El Padre Obispo bendecirá la partida en cada una de estas cabeceras. Parroquia Catedral Santa Florentina invita a la comunidad a colaborar con la 44º Peregrinación Diocesana a pie a Lujan. En esta oportunidad estamos recolectando, para entregar a los peregrinos: Agua mineral de 500 ml Caramelos, Chupetines Vasos de Telgopor Éstos pueden ser entregados en Catedral Santa Florentina hasta las 13:00 hs del sábado 06 de noviembre. También pueden comunicarse a los teléfonos: (011) 3915 - 3066 (Benjamín) (03489) 692063 (Marcela)

18 hs. Salida de los peregrinos desde Catedral



FIESTAS PARROQUIALES El triduo de preparación de las Fiestas Patronales de la Capilla San Martín de Porres culminó el miércoles 3 de noviembre, día en que se recuerda al "Santito de la Escoba". Nuevamente los fieles, pudieron acompañar procesionalmente la imagen de San Martin de Porres por las calles del barrio para llegar al Jardín Maternal "Martincito" donde el Padre Crevatín celebró la Santa Misa. En su homilía el Padre Fernando resaltó el testimonio de humildad y sencillez de Marticito, virtudes que revelan precisamente la auténtica "grandeza" con la que vivió. Desde niño, Martín dio muestras de su corazón solidario y sensible frente al sufrimiento de la gente. Solía manifestar su preocupación por quienes estaban enfermos o sufrían pobreza. Aprendió el oficio de barbero y algunos rudimentos de medicina. El humilde mulato que se santificó cuidando enfermos y menesterosos, solía decir "Yo te curo y Dios te sana". Que San Martín de Porres interceda por todos los que están enfermos y les brinde alivio en el dolor.

Misa en honor a San Martín de Porres





Procesión con el Santito



MISA POR LOS FIELES DIFUNTOS El martes 2 de noviembre, para recordar y pedir por nuestros familiares y amigos difuntos se la celebraron misas en la Catedral Santa Florentina y las capillas San Martin de Porres y San Juan Bosco. También hubo misas en el cementerio municipal las 10 y a las 11:30 horas. En una entrevista radial transmitida por FM Santa María el Padre Fernando Crevatin expresaba: "En el día de los difuntos rezo mucho por aquellos por quienes nadie reza, que no tienen un familiar o un amigo que rece por ellos, quedaron en el anonimato. Rezo por los muertos que nadie reza para que Dios tenga misericordia de ellos, purifique sus faltas y les regale la vida eterna"

Misa por los difuntos en el cementerio municipal



MENSAJE DEL PAPA EN LA COP26 En la ciudad de Glasgow, Escocia se está llevando a cabo la Conferencia de la ONU sobre el Clima - COP26. El Papa Francisco en un mensaje dirigida a Alok Sharma, presidente de COP26, ha expresado que: "Todos somos conscientes de la importante tarea de mostrar a toda la comunidad internacional si realmente existe la voluntad política para destinar, con honestidad, responsabilidad y valentía, más recursos humanos, financieros y tecnológicos para mitigar los efectos negativos del cambio climático, así en cuanto a ayudar a más poblaciones, los pobres y vulnerables, que son los que más lo padecen." "Hay demasiados rostros humanos que sufren esta crisis climática, además de sus impactos cada vez más frecuentes e intensos en la vida cotidiana de muchas personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables, nos damos cuenta de que también se ha convertido en una crisis de los derechos de los niños y que, en un futuro próximo, los migrantes por motivos medioambientales superarán a los refugiados por conflictos". El grupo de expertos que asesoran a Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, advierten de que los países no están cumpliendo las metas de París de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La concentración en la atmósfera de estos gases sigue aumentando. Esto ha causado ya daños que serán "irreversibles" durante "siglos o milenios" y lleva a un incremento de la intensidad y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos. Por eso, el Papa subraya a la COP26 "No tenemos alternativas, hay que trabajar con una profunda y solidaria colaboración entre todos los pueblos del mundo. Se requiere de una transformación de la cultura del consumo, del descarte y de la abundancia", para superar la crisis y preservar los dones de la tierra".

