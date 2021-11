» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

ALMA: La categoria llega este fin de semana al autódromo Hermanos Galvez para desarrollar otra fecha del campeonato donde utilizarán el circuito número ocho. PROPIO: Dentro de este contexto estará Ignacio Lopez que estará corriendo con su propio auto en la Clase TC 1100 realizando su segunda presentación en la categoria con equipo propio que conduce su papá Marcelo. DESTINO: Siguiendo con Lopez el martes parte con destino a Mar del Plata para participar en los Torneos Bonaerenses donde participará en la categoria de karting eléctricos donde fue convocado para representar a la ciudad de Campana en esta propuesta que realizo la provincia de Buenos Aires en dichos torneos. CONFIRMAR: Recordamos como ya anunciamos en esta sección que los dirigentes de la categoria Kart Plus confirmaron que la próxima fecha se realizará el venidero lunes de noviembre en el kartódromo de Zárate. SUPER TC 2000: La categoria vuelve a la actividad en este fin de semana por otra fecha del campeonato donde televisa desde las 10.30 hs Canal 13 a través del programa Carburando desde el autódromo de Córdoba. TRABAJAR: Luego de trabajar durante todo este tiempo se llegó a la carrera con un lógico para participar en el TC 1100 de Alma donde Victor Gonzalez realizó algunos cambios para esta competencia en el autódromo capitalino. PROYECTOS: En nota televisiva Juan Sbarra dejó entrever de cara a la próxima temporada varios proyectos en diferentes propuestas de distintas categorias sin dejar de continuar con los autos que están en el equipo JRT. DESEAR: Leonardo Mangano días atrás dejó en claro que desea volver a correr en el TC Regional como lo realizó en su momento pensando en alquilar un auto y todo se encamina a la próxima temporada donde el tema económico también tendrá mucho que ver para tal emprendimiento. FORMULA RENAULT: La categoria Escuela y fábrica de talentos encara este fin de semana otra carrera del campeonato donde televisa Canal 13 a través del programa Carburando desde las 10.30 hs desde el autódromo de Córdoba. TRANSITAR: Da placer ver como se trabaja en el autódromo de San Andres de Giles que es un piso pactado pero se muestra de una manera que invita a girar en el mismo de 1810 metros donde ya se encamina a ser parte de los escenarios a transitar y realizar carreras. SEÑORITA: Parece que la señorita está dispuesta a correr tras de su paso en su momento en karting y la representante de Campana se estaría subiendo a un auto de la Clase Promocional o del TC 1600 en la categoria Alma pensando en la próxima temporada, será otra joven que se sumará a las que ya vienen participando en esta temporada como Vicky Emma, Ludmila Rodriguez y Constanza Toledo. CONCRETO: Finalmente se concretó la llegada a Campana de la categoria Enduro Baires que con todo su nivel de pilotos y su interesante parque de motos y cuatriciclos dio un lindo espectáculo en la organización del Club del Primer Auto Argentino Manuel Iglesias. GANAR: Quien se sumó a esta carrera fue German Henze que si bien no venía corriendo en su retorno mostró lo suyo a ganar la carrera en la clase que participó con su equipo que lo acompañó siempre. ESPECIAL: Esto fue muy especial para Don Henze dado que fue la primera vez su señora Verónica y su hija Julia presenciaron la carrera lo que parece que lo motivó al rubio que no dejó dudas de su triunfo. PRESTADA: También se lo vió a Matias Covelli que con moto prestada el joven mostró lo suyo y quedó establecido que si bien hace rato que no corre parece que no se olvidó de nada y anduvo en la pelea entre los dos del medio del pelotón. IDEA: Otra propuesta de Javier Mendoza que pudo concretar esta posibilidad mas allá de cualquier resultado dado que la idea era ser parte de esta competencia y dejó claro que el joven sigue siendo competitivo como siempre. SUMAR: Por su parte Ariel Melon pudo sumar puntos para el campeonato con un puesto quinto en la pelea del campeonato donde esta tercero en su clase faltando una competencia para cerrar la temporada y con posibilidad de alcanzar el título. CONFORME: Los dirigentes de la categoria Enduro Baires quedaron conformes con el predio que se presentó para la carrera y ya no se descarta que en el calendario del próximo año este con la posibilidad de tener una vez más la llegada de la categoria. PRESENTAR: Sin duda que el buen trabajo desarrollado por Carlos Debesa en lo previo para presentar el escenario marco lo que bien que se trabajó y no faltó nada para encarar un evento como este lo que desde la experiencia pudieron armar tal emprendimiento. COPA COMPETIZZIONE: La monomarca encara otra propuesta del campeonato este fin de semana donde televisa Canal Trece a través del programa Carburando desde las 10.30 hs desde el autódromo de Córdoba. ESPERAN: Parece que en el taller ya entendieron lo que el piloto desea realizar de cara al próximo año con su auto y ahora esperan que nuestro personaje define el tema económico para lograr poder armar este auto en tal taller. ARMAR: No mucho saben que Don Burgos ya está trabajando en el armado de otro auto Fiat para la categoria al vender el que tenia en su taller. La idea es mantener su propio parque de autos. APARECER: Desde San Miguel apareció el supuesto comprador de la Chevy del TC Regional que aún posee Angel Genovesse y el visitante al taller quedó sorprendido por lo bien que encontró el auto listo para correr. Ahora en la semana se podrá de terminar el negocio. INTENTO: El año anterior intentó la posibilidad de poder correr en la Formula Tres Metropolitana con un auto alquilado que atendía Ramini y su piloto el joven campanense Juan Zucconi que finalmente por un tema de presupuesto no pudo concretar esa intención de correr. ESPERABA: El tema es que el tiempo pasó y tan solo llegó a correr en karting en la categoria Kart Plus durante parte del año y Juan siempre esperaba el momento para retomar la vuelta al Formula. ARRANCAR: Hoy este presente en pleno desarrollo lo encuentra con todas las posibilidades de volver a la categoria de Formula pensando en el año arrancando desde la primera en el mes de enero y Zucconi se prepara para ese momento. COMPRAR: Lo concreto que se compró el auto para este año y este atender de Juan es no tener que pagar alquiler y trabaja con su equipo para terminar de armarlo para el receso probar y encontrar el nivel competitivo que exige la categoria. Don Zucconi va por concretar su sueño. PROCAR: La categoria visitita este fin de semana el autódromo platense con sus tres clases y otro parque interesante de autos para encarar otra carrera del campeonato donde desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. PRODUCE: En esta carrera se produce el retorno a la misma por parte del zarateño Carly Bava que a bordo de un Ford del equipo de Jose C. Paz con la motorización de Matias Guillen. La idea de Carly es terminar el año en la categoria. CONCRETAR: En realidad la idea de Bava es hacer estas competencias y luego va a concretar la posibilidad de hacer todo el próximo año en la Clase A como viene corriendo. Si Carly lo dice...! TC MOURAS: La categoria desarrolla este fin de semana otra carrera del campeonato cuando están llegando a los finales del presente campeonato con otro parque de autos interesantes.Televisa desde las 11 hs la TV Publica desde Viedma. CAMBIAR: Finalmente la próxima Fiesta del Automóvil cambio de lugar para realizar el venidero 28 de noviembre en un lugar de la ciudad distinto cuando se habló de realizar la misma frente al Museo del Automóvil y Plaza España por la avenida Dellepiane hasta la Plaza Eduardo Costo. DETERMINAR: Ahora se determinó que la misma se realizará en el Parque Urbano como ocurrió en su momento y que tanto descontento hubo con los expositores de autos dado que quedaron a un lado y el centro del lugar lo ocuparon los artesanos dejando una sensación rara para quienes querían verlos autos, ojalá sepan resolver el tema. GIRAR: Lo que mantuvieron con criterio la posibilidad de que los autos giren en la avenida Larrabure como años anteriores que tanto le gustó a la gente donde también aseguran que por sorteo que quince personas del publico puedan girar arriba de algunos de los autos. VOLVER: Siempre supo que algún momento iba a volver acorrer y si bien ya participó en la categoria Alma y en el Turismo Pista donde ganó ahora el hombre va para volver de una manera por demás para Pablo Villaberde interesante. PROYECTO: En realidad el venia buscando esta posibilidad y finalmente terminó cerrando un interesante proyecto dado que se subirá a un auto para el turismo nacional algo que puso muy contento a todos sus allegados. ARROJAR: La última reunión ya arrojó que el setenta del presupuesto está y ahora deberá buscar lo que resta con una empresa que ya tiene antecedentes a nivel nacional apoyando a otros pilotos en otras categorias. KILOS: En lo personal Pablo Villaberde desde hace un tiempo empezó ir al gimansio con una dieta y actividad para llegar con los kilos que desea para no dar ninguna ventaja a la hora de correr sin duda Pablito está enchufado y muy motivado. TC PICKI-UP: La categoria está visitando este fin de semana el autódromo de Viedma para desarrollar otra carrera del campeonato. Televisa desde las 11 hs la TV Publica. PARTICIPAR: Mario Lavicita y Marcos Padilla una vez mas participaron en la categorias Vaquet en la competencia en el sur argentino donde además de divertirse desarrollan desde un lugar la actividad tuerca que tanto les gusta. FORMULA TRES METROPOLITANA: Visitando el autódromo de Viedma la categoria Escuela va por otra carrera del presente campeonato con otro parque interesante de autos desde las 11 hs la TV Publica. PROBABLE: En reciente nota radial Guillermo Ortelli dejó entrever que es muy probable deje la actividad a partir de año y se estará alejando del Turismo Carretera. El oriundo de Salto dio a entender que su ciclo esta terminado en la alta competencia.

