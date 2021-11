Habrá tres partidos en cancha de La Josefa y otros tres en Villanueva. Mañana se completa la fecha en Las Campanas. Además, hoy también se juega la segunda jornada del Femenino y del campeonato de Quinta División.

El día esperado llegó: este sábado se pondrá en marcha el "Torneo 90 Años" de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol. El campeonato cuenta con la participación de 22 equipos que se encuentran divididos en cinco zonas. Y de los diez partidos de la primera fecha, seis se jugarán hoy.

En cancha de La Josefa, la acción arrancará con Del Pino vs Otamendi a las 13.30 horas. Posteriormente se medirán: Urquiza vs Santa Lucía (15.30) y Leones Azules vs Albizola (17.30).

En tanto, en cancha de Villanueva se enfrentarán: San Cayetano vs Real San Jacinto (13.30), Lechuga vs San Luciano (15.30) y Deportivo San Felipe vs Defensores de La Esperanza (17.30).

Mañana domingo, esta primera fecha se completará en cancha de Las Campanas con los siguientes encuentros: Barrio Lubo vs La Josefa (10.30), Villanueva vs Mega Juniors (12.30), Atlético Las Praderas vs Atlético Las Campanas (14.30) y Norte FC vs Las Palmas (16.30).

En esta oportunidad, quedan libres El Junior y Desamparados, que integran los Grupo D y E, respectivamente (son las dos zonas que cuentan con cinco equipos).

TORNEO FEMENINO

Este sábado se disputará la segunda fecha del Torneo Femenino "Keila Moreira" que organiza la Liga Campanense. Seis de los ocho partidos de la jornada se disputará en cancha de Otamendi: La Josefa vs Mega Juniors "A" (9.00); Albizola vs Santa Lucía (10.30), Atlético Las Praderas vs Leones Azules (12.00), Otamendi vs Las Campanas (13.30), Las Palmas vs San Luciano (15.00) y Defensores de La Esperanza vs San Felipe (16.30).

En tanto, en La Josefa jugarán Urquiza vs Mega Juniors "B" (11.30), mientras en Villanueva lo harán San Cayetano vs Norte "B" (11.30).

QUINTA DIVISIÓN

También hoy se disputará íntegramente la segunda fecha de Torneo de Quinta División. Será en cancha de Leones Azules de Otamendi, donde se jugarán los siguientes partidos: Leones Azules vs La Josefa (9.00), Lechuga vs Las Palmas (10.30), Las Praderas vs Villanueva (12.00), Urquiza vs Defensores de La Esperanza (13.30), Deportivo San Felipe vs Barrio Lubo (15.00) y Santa Lucía vs Real San Jacinto (16.30).

TERCERA Y CUARTA

Estos dos campeonatos tendrán acción el domingo. En Tercera, seis partidos se disputarán en cancha de Otamendi: Las Praderas vs Leones Azules (8.40), Las Campanas vs Real San Jacinto (10.10), El Junior vs Otamendi (11.50), Defensores de La Esperanza "A" vs Deportivo San Felipe "A" (13.30), La Josefa "A" vs San Luciano (15.10) y Barrio Lubo vs Del Pino (16.50).

En tanto, en cancha de Desamparados se medirán: Norte FC vs Las Palmas (8.40), San Cayetano vs Mega Juniors (10.10), Santa Lucía vs Desamparados (11.50), Albizola vs Lechuga (13.30), Urquiza vs Villanueva "B" (15.10) y La Josefa "B" vs Deportivo San Felipe "B" (16.50).

En tanto, la cancha de La Josefa albergará los seis encuentros de la segunda fecha de Cuarta División: La Josefa vs Del Pono (9.00), Lechuga vs San Luciano (10.30), Deportivo San Felipe vs Las Campanas (12.00), Otamendi vs Mega Juniors (13.30), Albizola vs Defensores de La Esperanza (15.00) y Villanueva vs Desamparados (16.30).