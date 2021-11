» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del sábado, 06/nov/2021 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Las Portuarias se despiden del torneo como locales









Mañana, desde las 15.30, enfrentarán a San Miguel en el estadio Carlos Vallejos por la última fecha de la Zona A. Por la 11ª y última fecha de la Zona A de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo enfrentará mañana a San Miguel, desde las 15.30 horas, en el estadio Carlos Rubén Vallejos del barrio Don Francisco. De esta manera, las Auriazules se despedirán del certamen acompañadas por sus hinchas, que vivirán junto a ellas el cierre de un torneo en el que abundaron las emociones, más allá de no haber podido alcanzar la clasificación a los playoffs por el ascenso. A lo largo del torneo, las Portuarias cayeron tres oportunidades: frente a Estudiantes de Buenos Aires, Ferro Carril Oeste y Almirante Brown, conjuntos que lideran el campeonato. Además, triunfaron en cuatro ocasiones (Deportivo Morón, Argentino de Quilmes, Liniers y Camioneros) y empataron en dos (Sarmiento de Junín y Atlas). Por su parte, San Miguel llega a este partido tras perder 1-0 frente a Sarmiento de Junín, resultado que marcó la eliminación de las dirigidas por Néstor Daniel Gómez. Y en lo que va del torneo, el elenco de Polvorines sólo ha sumado seis puntos (se impuso contra Argentino de Quilmes y Liniers), por lo que se ubica en los últimos puestos de la tabla de posiciones. Los demás partidos de esta fecha son: Atlas vs Camioneros, Argentino de Quilmes vs Ferro Carril Oeste, Estudiantes de Buenos Aires vs Almirante Brown y Sarmiento de Junín vs Deportivo Morón. Liniers quedará libre. Las posiciones de la Zona A se encuentran de la siguiente manera: 1) Ferro Carril Oeste, 27 puntos; 2) Estudiantes de Buenos Aires, 24 puntos; 3) Almirante Brown y Sarmiento de Junín, 19 puntos; 5) Puerto Nuevo y Atlas, 14 puntos; 7) Camioneros, 10 puntos; 8) Argentino de Quilmes y San Miguel, 6 puntos; 10) Deportivo Morón, 4 puntos; 11) Liniers, sin puntos.



LAS AURIAZULES BUSCARÁN CERRAR EL TORNEO CON UNA SONRISA.



